Continua l’espansione fisica di Iliad nel nostro Paese con l’installazione di nuove Simbox Iliad in punti vendita Unieuro e Carrefour. L’operatore in questa settimana ha avviato l’installazione dei centri di acquisto delle SIM Iliad in queste regioni italiane: Lazio, Lombardia, Liguria, Abruzzo, Toscana, Marche, Calabria e Sardegna.

Nuove Simbox Iliad in tante regioni

I nuovi Simbox Iliad sono disponibili presso:

Unieuro Savona, in Corso Agostino Ricci, 203, Savona;

Unieuro Frosinone, SS 155 per Fiuggi, 69, Frosinone;

Unieuro Scurcola Marsicana, Via Tiburtina Valeria, km. 111, Scurcola Marsicana, L’Aquila;

Unieuro Prato Targetti, Via Ferdinando Targetti, 14, Prato;

Unieuro Ancona, Via Scataglini, 7, Ancona;

Unieuro Civitanova Marche, Via S. Costantino, 98, Civitanova Marche, Macerata:

Unieuro Feroleto Antico, SS 280 dei Due Mari, Feroleto Antico, Catanzaro;

Unieuro Olbia, SS 125 Località Rotonda Sa Marinedda, Olbia;

Unieuro Pesaro, Via Icaro, 16, Pesaro;

Unieuro Livorno, Via Firenze, 144, Livorno;

Carrefour Market Roma Morelli, in Piazzale Eugenio Morelli, 52, Roma;

Carrefour Market Roma Olimpico, in Via Germania, Roma;

Carrefour Market Garlasco , in Via Tromello, 39, Garlasco;

, in Via Tromello, 39, Garlasco; Carrefour Market Saronno, in Via 1 Maggio, 5, Saronno.

Vi ricordiamo che tramite le Simbox Iliad è possibile acquistare le SIM dell’operatore telefonico (volendo operando già in loco la portabilità del proprio numero) in completa autonomia, semplicemente seguendo le chiare indicazioni a schermo. A fronte del costo di attivazione della SIM pari a 9,99 euro, tramite il totem è possibile scegliere fra le seguenti offerte:

Iliad Giga 50;

Iliad Giga 40.

Inoltre, in conformità alle indicazioni sanitarie vigenti, le Simbox Iliad sono accessibili solo durante gli orari di apertura dei centri e sono muniti di gel igienizzanti.

Potrebbe interessarti anche: migliori offerte telefoniche