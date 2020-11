Se prendete in mano il vostro smartphone Android e dalla schermata home fate uno swipe verso sinistra, ce l’altissima probabilità che vi troviate all’interno di Google Discover. L’hub realizzato da Google è un ambiente estremamente utile su Android dove a colpo d’occhio è possibile controllare le condizioni meteo e accedere ad una lunga lista di news offerte in base ai propri gusti personali.

Sta per arrivare il contatore di like

In queste ore, tramite un tweet, scopriamo che Google sta lavorando ad una particolare funzione per Google Discover: il contatore dei mi piace sotto ogni news presente e posizionato subito di fianco l’icona a forma di cuore, com’è possibile notare dall’immagine sottostante.

Come il numero di like per un post su Twitter o il numero dei mi piace/non mi piace sotto ogni video o commento di YouTube, il contatore dei mi piace su Google Discover dovrebbe fornire agli utenti una metrica utile per valutare a priori la qualità di una news non ancora aperta.

È evidente, o almeno lo è per il team di sviluppo di Google, che un alto numero di mi piace di fianco ad una news potrebbe portare più utenti a cliccare e aprire il sito che l’ha pubblicata, come una sorta di “conferma al buio” che il contenuto che si andrà a leggere è di qualità.

La novità a cui sta lavorando Google non è ancora disponibile sui nostri dispositivi, pertanto è molto probabile che si tratti del classico test A/B pensato per valutare i feedback degli utenti per poi eventualmente espanderlo ad una platea più ampia di utenti.

Cosa ne pensate di questa novità? Risulterebbe utile avere un contatore di mi piace sotto ogni news presente su Google Discover? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.