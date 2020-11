DXOMARK, un sito specializzato in digital imaging e audio, che si occupa di valutare la qualità di alcuni componenti di smartphone e dispositivi in genere, ha eseguito un accurato test sulla fotocamera del OnePlus Nord per valutarne qualità, peculiarità e punti deboli.

OnePlus Nord sotto torchio, buon risultato ma con qualche nota dolente

OnePlus Nord, sugli scaffali dal mese di Agosto, è uno smartphone di fascia media che l’azienda cinese ha affiancato a OnePlus 8, 8 Pro e OnePlus 8T al fine di proporre al pubblico un’alternativa più economica, ma neanche troppo, rispetto ai top di gamma.

Le specifiche tecniche del OnePlus Nord ne fanno comunque un ottimo telefono, con performance ampiamente in linea col prezzo di vendita, grazie al suo processore Qualcomm Snapdragon 765G 5G, lo schermo AMOLED da 6.44 pollici con risoluzione QHD e con frequenza di aggiornamento che raggiunge i 90Hz, venduto in due varianti da 128/8GB e 256/12GB che lo rendono un dispositivo adatto alle esigenze di tutti, sia in termini prestazionali che di spazio di archiviazione.

Le fotocamere del OnePlus Nord sono ben sei, di cui quattro installate posteriormente e due frontalmente. DXOMARK ha analizzato attentamente l’intero comparto fotografico posteriore (ad eccezione del sensore da 2MP dedicato alle macro) e con un occhio di riguardo alla fotocamera principale. Riportiamo di seguito le specifiche complete delle fotocamere situate posteriormente:

Principale: 48 MP Sony IMX586 1/2.0″, apertura f/1.75 equivalente a 26 mm di lunghezza focale, OIS

Ultra-wide: 8 MP, apertura f/2.3 equivalente a 16mm di lunghezza focale

Profondità: 5 MP con apertura di f/2.4

Macro: 2 MP with f/2.4 (non testata)

Flash dual LED

Video 4K a 30 fps, 1080p a 30/60/240 fps

I test DXOMARK sono eseguiti in un ambiente controllato, così come anche all’aperto ed al chiuso, nelle più svariate condizioni possibili per poter fornire un rapporto dettagliato, a seguito di un’analisi precisa ed affidabile di ciascun dispositivo testato.

Buono il punteggio generale del OnePlus Nord, con un totale di 108 che rispecchia appieno la qualità complessiva del comparto fotografico, che probabilmente si attesta anche al di sopra delle aspettative, in particolare paragonandolo al punteggio del suo gemello più grande, il OnePlus 8 Pro, che raggiunge un punteggio di 118.

Foto di buona qualità, ma con qualche difetto

Ottimo anche il punteggio di 117 per quanto riguarda le foto. Guardando più nel dettaglio, notiamo un particolare apprezzamento per l’ottima gestione di esposizione, colori ed autofocus (che invece sembra peccare parecchio durante le riprese video) oltre ad un ottimo mantenimento dei dettagli (texture) sia all’esterno che all’interno, nonostante la presenza di parecchio rumore, in particolare ingrandendo la foto, anche in condizioni di luce ottimale. Non mancano i difetti, tra cui in particolare gli scatti in condizioni di scarsa illuminazione, nei quali i colori sono sbilanciati verso tonalità troppo calde e innaturali mentre l’esposizione del soggetto risulta troppo scura in scene ad elevato contrasto. Difetti anche per quanto riguarda l’effetto bokeh, vale a dire la sfocatura dello sfondo rispetto al soggetto che, pur mantenendo un buon livello di dettaglio, non appare gestita bene essendo usato l’intero campo visivo del sensore principale, con una conseguente rischio di ottenere immagini deformate, a causa dell’elevata vicinanza che bisogna avere col soggetto da riprendere in tali condizioni. Da sottolineare, anche se non inficiano direttamente la qualita degli scatti, un fastidioso input lag riscontrato dal team che ha eseguito i test, vale a dire un eccessivo tempo, in particolare se rapportato a modelli di fascia più alta, tra il momento in cui viene premuto il tasto di scatto e l’istante in cui il sensore acquisisce effettivamente l’immagine, che esso sia su display o azionato tramite i tasti del volume.

L’assenza di uno zoom ottico si fa sentire

Punteggio mediocre per quanto riguarda lo zoom, ma c’era da aspettarselo. Il OnePlus Nord manca, infatti, di un sensore tele vero e proprio, bensì utilizza il solo zoom digitale del sensore principale, il che comporta risultati accettabili per zoom fino a 50mm di lunghezza focale equivalente, mentre già a 90mm si evidenzia una perdita sostanziale di dettaglio e, inevitabilmente, di qualità della foto.

Video più che discreti ma l’autofocus pecca

Discreti ma non eccellenti, i video si attestano nella media per la fascia di prezzo di questo OnePlus Nord, che evidenzia anche qui una buona gestione dell’esposizione ed un buon livello di dettaglio, anche se con punteggi sensibilmente più bassi rispetto all’acquisizione di una singola foto. Grande punto a favore per quanto riguarda gestione di colori e stabilizzazione ottica integrata nel sensore, almeno per quanto riguarda i video statici. Non eccelle, invece, la stabilizzazione dei video in movimento che, pur rimanendo una spanna sopra la concorrenza, non smorza come dovrebbe l’oscillazione del telefono durante l’acquisizione. Non male anche il rumore, che si mantiene molto più che accettabile seppur non eccellente in condizioni di scarsa illuminazione, ma assolutamente da rivedere l’autofocus che, purtroppo, fa perdere tanti punti alla valutazione complessiva dei video, risultando spesso “indeciso” e lasciando una resa non particolarmente nitida dell’immagine, soprattutto in situazioni di movimento. Peccato, perché anche qui si sarebbe potuto raggiungere un punteggio più elevato, e soprattutto in quanto nello scatto di una singola fotografia pare che questo difetto non si sia presentato nel corso degli accurati test condotti da DXOMARK.

In conclusione, col punteggio così ottenuto, il OnePlus Nord si posiziona un po’ al di sopra della media dei principali competitor della stessa fascia, ma mette in risalto anche alcuni aspetti negativi che, senza troppi giri di parole, sono legati quasi tutti al software. I sensori, insomma, non hanno colpe. Semplicemente si poteva fare di più, ma ciò non toglie che, con i futuri update del dispositivo, si possano raggiungere risultati ancora migliori. OnePlus Nord resta, comunque, tra i migliori sul mercato, sicuramente per quanto riguarda il comparto fotografico, ma anche tenendo in conto le sue specifiche tecniche di tutto rispetto.

Di seguito trovate i principali pro e contro, così come riportati da DXOMARK:

Pro

Esposizione accurata mediamente in ogni condizione di luminosità;

Autofocus eccellente per le fotografie;

Dettagli molto ben preservati sia per foto scattate all’interno che all’esterno;

Rumore molto ben controllato per i video, sia per scatti all’interno che all’esterno;

Colori molto vicini a quelli visibili ad occhio nudo, sia all’interno che all’esterno;

Stabilizzazione più che adeguata per video statici nella maggior parte delle condizioni testate.

Contro Rumore eccessivamente visibile in determinate condizioni;

Rispetto ad altri dispositivi, il OnePlus Nord fatica in condizioni di scarsa luminosità;

Autofocus e tracking si auto-regolano di continuo nei video;

Il bilanciamento del bianco non è ottimale in condizioni di scarsa luminosità, sia nelle foto che nei video;

La stabilizzazione non è molto efficace nei video in movimento.

Leggi anche: Recensione OnePlus Nord