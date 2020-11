Android Auto è profondamente integrato con l’ecosistema Google a tal punto da poter utilizzare Google Assistant per controllare alcuni aspetti del sistema di infotainment semplicemente con la propria voce, senza staccare gli occhi dalla strada e le mani dal volante. Però, nel caso in cui si utilizzasse l’assistente vocale di Google per far partire la riproduzione audio di un brano, potrebbe capitare di non ascoltare la canzone che si aveva in mente.

Risultati di ricerca per tutte le app

Questo perché, nel caso in cui della stessa canzone esistessero diverse versioni, Google Assistant ne sceglierebbe una in modo completamente casuale. Per evitare di entrare nei vari menu delle app di musica per cercare la versione che invece si aveva voglia di ascoltare da principio, alcuni utenti stanno notando l’arrivo di un nuovo tasto virtuale.

Infatti, come si può notare dall’immagine qui sopra, il tasto “Search results“, se tappato, permette di tornare alla schermata generale dei risultati di ricerca di Google Assistant per così scegliere la traccia audio desiderata. Dalle informazioni condivise su Reddit sembra che la novità sia stata aggiunta a livello di Android Auto e non di una specifica applicazione come ad esempio YouTube Music – quella di default su Android Auto -, offrendo così la stessa feature anche per Spotify, Deezer e molte altre.

Non è ancora chiaro quando questa feature arriverà anche nel nostro Paese, ma tenete d’occhio la UI di Android Auto in attesa del tasto di ricerca rapido.