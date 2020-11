1Mobile, operatore virtuale che si aggancia su rete Vodafone, aveva avviato nel corso delle precedenti settimane il processo di attivazione del servizio VoLTE (Voice over LTE) per tutti i già utenti della compagnia telefonica virtuale.

VoLTE su 1Mobile ora attivo per tutti i clienti

Il servizio, inizialmente attivo solo per i nuovi clienti che, a partire dal 27 Ottobre, avevano attivato una SIM col gestore, ora è disponibile a tutti i clienti di 1Mobile e consente di sfruttare la connessione dati per effettuare una chiamata, migliorando non solo la qualità dell’audio, ma consentendo anche all’utente di sfruttare la propria connessione dati per navigare in internet durante la chiamata stessa, operazione non fattibile fino all’adozione di questo standard per via dei limiti che impedivano alla stessa SIM di occupare la rete simultaneamente per effettuare una chiamata e per usufruire della connessione ad internet.

VoLTE può essere attivato, se non lo è già, dalle impostazioni del proprio smartphone, recandosi in Impostazioni e scorrendo fino alla voce relativa alle Reti Mobili. All’interno di questo menù troverete la voce relativa al servizio, che dovrebbe essere attiva di predefinito. È importante notare che non tutti gli smartphone hanno un menù delle impostazioni con una disposizione esattamente identica, per cui potreste non trovare la voce relativa al VoLTE seguendo le operazioni sopraindicate, che fanno riferimento alla maggior parte dei modelli.

Se usufruite di un’offerta 1Mobile già da tempo sul vostro telefono, vi invitiamo pertanto a verificare la possibilità di usufruire del nuovo servizio, che è gratuito per tutti i vecchi ed i nuovi clienti dell’operatore telefonico.