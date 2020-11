Da diverse settimane si susseguono in Rete le indiscrezioni secondo cui Samsung avrebbe deciso di mandare in pensione (o, quantomeno, sospendere) la serie Samsung Galaxy Note ma nelle ultime ore è arrivata una voce contraria, almeno in parte.

L’idea del colosso coreano sarebbe quella di fondere le serie Galaxy S e Galaxy Note, implementando nella prima il segno distintivo di quest’ultima, ossia l’S Pen, così da poter dedicare più sforzi ed attenzioni anche ai modelli pieghevoli, ritenuti probabilmente quelli che nei prossimi anni avranno il compito di guidare il mercato degli smartphone.

Nel 2021 la serie Samsung Galaxy Note dovrebbe continuare

Al momento, tuttavia, gli smartphone pieghevoli rimangono dei device di nicchia e, pertanto, il colosso coreano non pare sia così convinto che interrompere la serie Samsung Galaxy Note sia una buona idea, almeno ciò è quanto sostiene cozyplanes su Twitter e che è stato confermato da Ross Young, analista di DisplaySearch e DSCC: a suo dire, infatti, a settembre 2021 dovrebbe essere lanciata una nuova generazione della gamma Note, che potrebbe tuttavia essere davvero l’ultima.

Sempre secondo tale leaker, la presentazione della serie Samsung Galaxy Note del 2021 dovrebbe avvenire in occasione dell’annuncio di Samsung Galaxy Z Fold 3, che sarebbe il principale protagonista dell’evento.

In sostanza, il 2021 potrebbe essere l’anno in cui Samsung inizierà a gettare le basi per sostituire la serie Note con la gamma Z.

Samsung NEON è pronto per sbarcare sugli smartphone

E restando in casa di Samsung, a inizio anno l’azienda ha annunciato NEON, un prodotto studiato per portare sugli schermi “umani artificiali” (nella descrizione del colosso coreano si parla di “essere virtuale creato computazionalmente che sembra e si comporta come noi”).

Ebbene, stando a quanto rivelato da Pranav Mistry, CEO di STAR Labs (Samsung Technology and Advanced Research), su Twitter, entro la fine dell’anno NEON sbarcherà sugli smartphone.

A dire di Mistry, NEON è già in fase di test sui telefoni ed entro Natale dovrebbe essere disponibile per gli utenti.

Ricordiamo che NEON View è un nuovo assistente virtuale che sarà in grado di apprendere abilità e, a differenza degli attuali assistenti basati sull’intelligenza artificiale, ha un volto e sarà in grado di conversare e mostrare emozioni come un essere umano. Questo assistente può essere programmato per fare una varietà di cose e, per esempio, potrà essere un insegnante, un istruttore di yoga, un narratore e così via.

Pare che non sarà pre-installato sugli smartphone di Samsung ma presto ne dovremmo sapere di più. Curiosi di provarlo?