È ora di Black Friday, il giorno più atteso dagli appassionati di shopping che possono approfittare di numerose offerte e promozioni messe a punto da tantissimi produttori. Non potevano mancare le offerte di AUKEY, brand leader nel campo degli accessori per smartphone e computer, con numerosi prodotti in promozione.

E le offerte del brand non si fermano certo al Black Friday visto che continueranno per tutto il weekend per chiudersi lunedì, quando sarà la volta del Cyber Monday. Nel corso dei prossimi giorni aggiorneremo questo articolo con le nuove offerte preparate per voi, quindi se il prodotto che stavate cercando non è in promozione salvate questo articolo tra i preferiti e tornate a controllarlo ogni giorno.

Offerte per il Black Friday di AUKEY fino al 30/11

Ha una capacità di 10.000 mAh questo power bank AUKEY, con due porte USB-A che possono funzionare anche a bassa corrente (fino a 60 mAh). È presente una porta microUSB per la ricarica della batteria interna, mentre le uscite possono erogare fino a 18 watt.

Lo trovate su Amazon a 12,99 euro con il codice ICQ5QQWL

Caricabatterie da tavolo/scrivania, con 6 uscire per una potenza totale di 60 watt. Dispone di quattro porte con ricarica rapida e due porte con ricarica Quick Charge 3.0, per diminuire i tempi di attesa.

Nella confezione di vendita è presente un cavo di alimentazione da 80 centimetri. È in promozione su Amazon a 19,99 euro con il codice WTT5RHRK

Caricabatterie da muro da 24 watt, due porte USB Type-A, per ricaricare contemporaneamente due diversi dispositivi. Dispone di sistemi di protezione incorporati per tenere al sicuro i dispositivi collegati in caso di sovratensioni o surriscaldamento.

Potete acquistarlo su Amazon a 10,99 euro con il codice WQSGYRGN

AUKEY commercializza anche smartwatch, come questo LS02, con schermo TFT da 1,4 pollici, risoluzione di 320 x 320 pixel e cardiofrequenzimetro integrato. Sincronizza i dati con lo smartwatch e fornisce numerose informazioni, con autonomia di 20 giorni e certificazione IP68 per resistere alle intemperie.

È in promozione per il Black Friday a 28,99 euro con il codice 8BIJBHEB

Cercate un paio di cuffie wireless ma non vi piacciono quelle in-ear? Ecco la proposta di AUKEY, a un prezzo assolutamente irripetibile grazie al codice sconto del Black Friday. Autonomia di 18 ore, possibilità di collegarle anche via cavo e bassi profondi sono i punti di forza.

Sono in offerta a 14,99 euro su Amazon con il codice OWW5JUPU

Ottimo anche il prezzo di questo case da 2,5 pollici, con connettività USB 3.0, per creare un disco esterno inserendo un hard disk o un SSD con connettore SATA I/II/III e spessore massimo di 9,5 millimetri. Nella confezione è presente anche un cavo per il collegamento al computer.

È in offerta su Amazon a 6,99 euro con il codice 79URQM7O

Se il vostro portatile non ha abbastanza connessioni, ecco l’hub 8 in 1 di AUKEY, con porta HDMI 4K, Ethernet RJ45, USB Type-C PD da 100 watt, 2 USB 3.0, USB 2.0, lettori per SD e micro SD. Il tutto in un case compatto e con una custodia per il trasporto, per non graffiare il notebook.

Potete acquistarlo su Amazon a 27,89 euro con il codice QAS2F46R

I cavi USB non sono mai di troppo, per poter ricaricare i propri dispositivi ovunque o collegarli al proprio computer. Questo kit include due cavi USB-A/USB Type-C da 2 metri, perfetti per ogni situazione e compatibili con tutti gli smartphone più recenti.

Il kit è in promozione su Amazon a 5,59 euro con il codice GORVF4X8

Offerte Black Friday AUKEY fino al 29/11

Altre Offerte del Black Friday di AUKEY

Queste sono dunque le prime offerte di AUKEY per il Black Friday, con le offerte disponibili su Amazon e spedizione veloce per gli iscritti al programma Prime. Vi ricordiamo di tornare a leggere questo articolo nei prossimi giorni per scoprire le nuove promozioni che vi aspettano.

Informazione Pubblicitaria