Blackview BL6000 Pro, lo smartphone più recente del produttore cinese, sta ottenendo un ottimo successo su Indiegogo, dove ha già raccolto oltre 250.000 euro. Per festeggiare il risultato, e per celebrare degnamente il Black Friday, Blackview ha creato un’offerta speciale, dal prezzo molto competitivo.

Prima di scoprire di cosa si tratta, riepiloghiamo brevemente le specifiche tecniche di Blackview BL6000 Pro, che ricordiamo è in possesso delle certificazioni IP68 & IP69K e della MIL-STD-810G, per garantire la massima resistenza ai liquidi, allo sporco, alle cadute e alle temperature estreme.

Lo smartphone è in grado di funzionare anche a 30 gradi sotto zero, condizioni alle quali la maggior parte dei dispositivi smette di funzionare correttamente. Non va ovviamente dimenticata la connettività 5G, per la prima volta su questa tipologia di prodotti, e l’ottima batteria da 5.280 mAh garantisce un’autonomia davvero notevole.

Come dimenticare la tripla fotocamera posteriore, con la modalità notturna per scatti di qualità in ogni situazione, o la presenza del sistema NFC per i pagamenti in mobilità, o il sensore di impronte digitali nel tasto di accensione blocco per finire con il GPS, assistito anche dal supporto a GLONASS, Beidou e Galileo.

Tutto questo costa 699,99 dollari, ma in occasione del Black Friday potete sfruttare il Black Friday Perk e pagarlo solo 449,99 dollari (circa 378 euro), con uno smartwatch Blackview R3 Pro in omaggio e spese di spedizione incluse. La spedizione è prevista per il mese di dicembre ma affrettatevi, perché l’offerta è limitata a pochi esemplari.

Potete trovare maggiori dettagli sullo smartphone visitando la pagina ufficiale del progetto Indiegogo, da dove potrete completare anche l’acquisto. A seguire invece un video che vi permetterà di scoprire Blackview BL6000 Pro.

