Un nuovo rapporto pubblicato da IDC ci permette di valutare le prestazioni delle migliori cinque aziende produttrici di smartphone in Europa durante il Q3 2020. Mentre il mercato globale continua a perdere punti per via del Covid, è decisamente allarmante lo stato in cui versa Huawei.

Huawei giù, Xiaomi e OPPO su

I numeri parlano chiaro: rispetto al Q3 dell’anno scorso in cui la compagnia era salda al terzo posto con il 20% di market share con 6.2 milioni di smartphone commercializzati, nel trimestre aggiornato al 30 settembre 2020 vediamo una compagnia completamente differente e in difficoltà.

Nei passati tre mesi ha commercializzato appena 2.5 milioni di smartphone segnando una perdita YoY pari al 58.7%. È innegabile che questa grave situazione è figlia del ban USA contro Huawei che sta colpendo l’azienda su tutti i fronti, nonostante le ottime prestazioni offerte dagli ultimi smartphone come la serie Huawei Mate 40 ed i grandi passi in avanti lato software con AppGallery.

Mentre il colosso cinese sprofonda e arriva addirittura a vendere il brand HONOR, Xiaomi si staglia come la vera novità del Q3 2020. La compagnia segna un incredibile +151.6% di crescita YoY, passando da 1.5 milioni di smartphone commercializzati nel Q3 2019 a 3.7 milioni nel Q3 2020, di fatto superando Huawei e posizionandosi dietro Apple e Samsung, rispettivamente al secondo e primo posto della classica dei maggiori brand europei.

Infine, come ultima nota, fa strabuzzare gli occhi la crescita di OPPO: il brand cinese è passato da 0.1 milioni di vendite al Q3 2019 a 0.9 milioni del Q3 2020, una cambio di passo che equivale al +566.2% YoY.