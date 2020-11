Huawei P40 Pro è uno dei migliori smartphone Android presenti in circolazione, merito di un lavoro di altissimo livello sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello relativo alla qualità delle fotocamere. DxOMark, dopo aver svelato la nuova metrica per misurare la qualità dei display, mette sotto torchio la creatura di Huawei cercando di capirne le qualità.

Un buon punteggio con qualche neo

DxOMark, per Huawei P40 Pro, ha testato la qualità del display secondo questi valori: leggibilità, qualità cromatica, riproduzione video, tocco, presenza di artefatti e motion, ovvero la presenza o meno di blur e altro durante l’utilizzo del display.

Con un punteggio complessivo pari a 85, il terminale del colosso cinese si posiziona nella fascia alta della classifica degli smartphone con i migliori display attualmente presenti sul mercato, e precisamente al quinto posto subito sotto a Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.

Se c’è un ambito in cui il display di Huawei P40 Pro domina sugli altri smartphone presenti in circolazione, questo è quello relativo al motion. Durante i test il pannello dello smartphone ha gestito in maniera impeccabile il motion blur e la qualità durante la visione dei video.

Un po’ di problemi vengono sottolineati però per quanto riguarda la leggibilità e la qualità del touch. DxOMark ritiene il display di Huawei P40 Pro troppo scuro per leggere le informazioni mostrate a schermo sia in ambienti chiusi che all’aperto, mentre il touch si è rivelato in alcuni casi complicato anche per via della posizione della fotocamera punch hole.

