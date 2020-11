Il 26 novembre si festeggia una particolare ricorrenza in America, il Thanksgiving Day, ed in questi momenti di difficoltà dovuta all’emergenza Coronavirus che soprattutto in America sta creando enormi difficoltà, Google ha in serbo un regalo piuttosto speciale per un gruppo particolare di utenti.

Un regalo unico nel suo genere

Stiamo parlando di quelli che fanno parte del gruppo Pixel Superfans i quali, in queste ore, stanno ricevendo una email con alcune indicazioni circa un regalo molto singolare da parte del gigante di Mountain View: tre stampe che hanno come protagonisti Google Pixel 4a, Google Pixel 4a 5G e Google Pixel 5.

Le stampe, come potete notare dalle immagini sottostanti, mettono a nudo la parte più intima degli smartphone sopracitati, svelando infatti come sono realizzati al loro interno e mostrandone tutti i componenti disassemblati. Per alcuni potrebbe essere il sogno intimo di JerryRigEverthing, per altri, invece, un quadro da appendere per mostrare e ammirare l’arte che si nasconde dietro un display touchscreen.

Le stampe “deconstructed isometric art prints” sono disponibili in due tagli: Google Pixel 4a 5G da 8 x 10 pollici e Google Pixel 4a e Google Pixel 4 da 10 x 10 pollici. Dei tre smartphone, solo il modello Pixel 4a 5G è quello che non è completamente disassemblato, mentre gli altri due sono completamente smontanti fino all’ultima vite.

Cosa ne pensate di questo regalo da parte di Google?