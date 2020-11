È ormai entrato nel vivo il Black Friday di Amazon che ha preso il via dalla mezzanotte di oggi e fino alla mezzanotte di domani porterà migliaia di offerte per gli appassionati di shopping, tecnologico ma non solo.

Se volete approfittare degli sconti e delle offerte speciali per fare un regalo di Natale, ma siete a corto di idee, potete farvi aiutare dalla classifica dei Best Seller di Amazon, che vi mostrerà i prodotti più popolari, con un elenco aggiornato ogni ora.

Che si tratti di elettronica o libri, CD, vinili o prodotti per la casa, buoni regalo o videogiochi, c’è una classifica per ogni categoria merceologica. In questo modo sarà più facile trovare il prodotto giusto per la persona a cui è dedicata il regalo, o per fare un acquisto anche in base alle tendenze del mercato, per lasciarvi ispirare da quello che acquistano gli altri utenti. Volete qualche esempio?

Gli smartphone più venduti

Va detto che nella categoria Telefonia Amazon fa rientrare anche numerosi accessori, più economici di uno smartphone. Per questo è necessario scorrere la classifica per trovare i primi cinque telefoni più venduti:

I dispositivi Amazon più venduti

In questa categoria troviamo il meglio dei dispositivi intelligenti Amazon, dotati di Alexa o destinati a rendere più intelligenti le nostre TV. Ecco i primi cinque della classifica.

Cuffie e auricolari più venduti

Molto richieste anche cuffie e auricolari e a sorpresa le AirPods Pro di Apple non sono al primo posto, complice anche un prezzo non proprio popolare.

Questi erano solo alcuni esempi dei Bestseller Amazon ma potete trovare tutte le classifiche complete, che includono i primi 100 prodotti più venduti per ogni categoria, visitando il link sottostante.