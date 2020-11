Il passaggio da un telefono Android ad un altro è un’operazione che richiede un po’ di tempo e pazienza, soprattutto quando si tratta di smartphone realizzati da diverse aziende e il team di Google, consapevole che questo è un vero e proprio limite dell’OS del colosso di Mountain View, già da tempo è al lavoro per migliorare la situazione.

Nel corso degli anni, la migrazione da uno smartphone all’altro è andata via via migliorando e sono tante le applicazioni e le impostazioni che supportano una “migrazione senza interruzioni” ma ciò non toglie che si tratta di un processo comunque lungo (la maggior parte delle app più vecchie viene installata una per volta e sono necessari vari interventi dell’utente).

Con Install Hints la configurazione di Android sarà più intelligente

Ebbene, il team di Google non sta lavorando soltanto ad un sistema che renda più veloce e semplice l’accesso alle app sui nuovi device ma anche ad una soluzione che possa velocizzare il processo di ripristino collettivo delle applicazioni e delle impostazioni attraverso una nuova funzione chiamata, “Install Hints”, che offra dei veri e propri “suggerimenti di installazione”.

Questa nuova feature viene descritta come un modo per aiutare gli app store, come il Google Play Store, a decidere quale filtro del compilatore utilizzare per dex2oat (si tratta di un compilatore che prende un file APK e genera artefatti di compilazione che ART carica al momento dell’installazione, aiutando ad accelerare i tempi di caricamento delle app) durante l’installazione in blocco di nuove applicazioni, ad esempio durante un processo di configurazione o ripristino di un device.

In pratica, sulla base della cronologia delle installazioni e dell’utilizzo delle app, non sarebbe difficile per un app store preinstallato determinare quali applicazioni vengano usate più frequentemente da ciascun utente e, in sede di installazione di massa quando si configura un nuovo device, dare priorità a tali app, così da renderle disponibili il prima possibile.

Ad esempio, se tale sistema rileva che l’utente usa molto WhatsApp, nel momento in cui viene effettuata la migrazione del suo account su un nuovo smartphone, questa sarà una delle prime applicazioni ad essere installate e rese disponibili.

Purtroppo al momento non vi sono dettagli su quando tale sistema potrebbe essere effettivamente implementato ma è probabile che venga incluso tra le novità di Android 12. Staremo a vedere.