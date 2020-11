Se siete soliti utilizzare alcune scorciatoie per compiere delle azioni ricorsive, come ad esempio attivare la luce della sala da pranzo ogni pomeriggio alle 17:00, oppure spegnere i termosifoni alle 23:00, Smart Tag di LinkDesk vi permette di fare questo e tanto altro tramite un semplice tag NFC in morbido silicone.

Design e caratteristiche Smart Tag

Con un ingombro davvero irrilevante e due varianti da tre perfettamente in grado di fondersi con qualsiasi tipo di design, Smart Tag sono dei piccoli tag NFC in silicone adesivo che possono essere fissati in qualsiasi stanza di casa (o dell’ufficio) per attivare delle scorciatoie semplicemente sfruttando il modulo NFC del proprio smartphone.

Impeccabilmente integrati con Android e iOS, tramite essi è possibile avviare delle particolari routine sul proprio smartphone, magari avviare una specifica playlist di Spotify semplicemente sfiorando il tag, oppure controllare i dispositivi della smart home poggiando lo smartphone sopra lo Smart Tag fissato di fianco la porta di casa.

Grazie al supporto con Amazon Alexa, IFTTT e Apple Home Kit, gli utenti possono sbizzarrirsi e creare tante scorciatoie tramite l’applicazione Automator (link per Android | link per iOS) e gestire così tutti i servizi che è possibile concatenare semplicemente poggiando o sfiorando i tag con il proprio dispositivo.

Specifiche

Antenna NFC di nuova generazione con operatività fino a 4 cm;

supporto Amazon Alexa;

supporto IFTTT;

supporto Home Kit;

supporto app Comandi di Apple;

realizzato in silicone;

peso pari a 2 grammi;

dimensioni pari a 30 x 30 x 2 mm.

Prezzo e disponibilità Smart Tag

Smart Tag sono disponibili fin da subito su Amazon nella versione Neutral Edition e Wood Edition al prezzo di 14,95 euro.

Acquista Smart Tag su Amazon