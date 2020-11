Più ci avviciniamo al Q1 2021, maggiori sono le novità che emergono circa i rumor relativi a Samsung Galaxy S21. Come ben sappiamo molte voci indicano che Samsung starebbe lavorando a pieno regime per svelare la nuova serie di smartphone top di gamma già durante il mese di gennaio 2021, con diversi mesi di anticipo rispetto alla classica tabella di marcia che vedeva Samsung Galaxy S(x) di fascia alta presentati a febbraio e disponibili all’acquisto il mese successivo.

Un comando vocale per sbloccare il device

In queste ore un inedito rumor ci indica che Samsung Galaxy S21 potrebbe fare affidamento ad un particolare sistema di sblocco biometrico integrato con la One UI 3.1: Bixby. Secondo le ultime informazioni, infatti, il colosso sudcoreano starebbe valutando la possibilità di inserire l’assistente vocale proprietario fra le opzioni di sblocco biometrico a livello dell’apposita voce all’interno delle Impostazioni della One UI.

Il rumor non ci offre maggiori informazioni su come dovrebbe funzionare lo sblocco tramite Bixby, ma è probabile che faccia riferimento alla keyword “Hi Bixby” un tempo disponibile per l’assistente vocale e poi rimossa. Se all’atto pratico potrebbe essere piuttosto comodo sbloccare il proprio device con la propria voce, in realtà potrebbe mostrare il fianco a situazioni di rischio per la privacy: potenzialmente basterebbe registrare la propria voce per sbloccare lo smartphone anche in nostra assenza.

Cosa ne pensate di questa funzionalità? La utilizzereste sul vostro smartphone?