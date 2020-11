DxOMark ha pubblicato la sua classica disamina della fotocamera di Samsung Galaxy Note 20, uno tra i miglior smartphone Android che giusto qualche giorno fa abbiano nuovamente “recensito” a due mesi di distanza dalla sua presentazione – trovate il video in calce alla news.

Prestazioni solide e valide

Con un punteggio complessivo pari a 120, il top di gamma di Samsung si piazza allo stesso livello del modello Samsung Galaxy Note 20 Ultra, sebbene ci siano un po’ di differenze fra i due. Per DxOMark il punteggio pari a 123 per la sola componente fotografica rende il Galaxy Note 20 uno smartphone decisamente valido sia per quanto riguarda le foto che i video.

Munito di lenti ultra grandangolari e telescopiche, la creatura di Samsung offre agli utenti la possibilità di scattare foto di alto livello, anche per quanto riguarda lo zoom, con dettagli chiari, precisi ed una gamma cromatica molto valida. Le fotografie risultano essere eccellenti sia all’aperto che al chiuso, sebbene la texture generale non sia perfetta come quella di terminali più in cima nella classifica.

L’autofocus funziona, anche se non è così veloce, e la configurazione delle lenti offre una buona profondità di campo, soprattutto nelle fotografie ritratto. La qualità fotografica inizia a risentirne nelle foto scattate in condizioni di scarsa luminosità, dove il livello di rumore e di bilanciamento del bianco non sono sempre perfetti.

Bene anche la controparte video, con i soggetti ben esposti e una gamma cromatica precisa e puntuale. L’autofocus è molto veloce, sebbene ogni tanto si noti un leggero tentennamento nel caso in cui dovessero essere presenti molti volti all’interno dell’inquadratura.

In definitiva Samsung Galaxy Note 20 ha davvero tanto da offrire dal punto di vista fotografico, ma se volete scoprire di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione su Samsung Galaxy Note 20.

La One UI 3.0 si fa sempre più vicina

Restando sempre su Samsung Galaxy Note 20 ma passando dalla qualità fotografica al software, in queste ore scopriamo che la compagnia ha ufficialmente chiuso il programma beta della One UI 3.0 per il modello sopracitato e anche per Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

La conferma arriva direttamente da un moderatore ufficiale della community Samsung sudcoreana, lasciandoci intendere che il rilascio finale della One UI 3.0 per questi smartphone si fa via via sempre più vicino. È ancora presto per scoprire quando arriverà, ma è probabile che il nuovo firmware inizierà ad essere rilasciato già nelle prossime settimane.