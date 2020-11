Siamo ormai a ridosso del Black Friday e continuano a fioccare le offerte dei tantissimi brand che partecipano a quello che è un vero e proprio festival dello shopping. Oggi vi parliamo di UGREEN, brand che si sta ricavando uno spazio sempre più importante nel settore degli accessori per smartphone e per PC.

Vi presentiamo dunque alcune delle promozioni più interessanti preparate dal produttore. Nei prossimi giorni ne arriveranno di nuove per cui se non trovate quello che state cercando vi consigliamo di mettere questo articolo tra i preferiti, visto che ogni giorno aggiungeremo nuove offerte per voi.

Per accedere ai prezzi indicati non servono coupon, visto che si tratta di “Deal of the Day” disponibili su Amazon, con tutti i vantaggi legati allo store online più famoso nel mondo. Ecco dunque le migliori offerte per il Black Friday di UGREEN.

Offerte valide fino al 30 novembre

Queste erano dunque alcune delle promozioni di UGREEN per il Black Friday, vi ricordiamo che nei prossimi giorni arriveranno altre offerte, che troverete sempre in questo articolo, aggiornato quotidianamente.

Informazione Pubblicitaria