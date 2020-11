Instagram è uno dei social network che sono in costante evoluzione e tra le novità che il team di sviluppatori sta valutando di introdurre pare vi sia anche un nuovo strumento dedicato alle aziende e ai creators per avere un contatto più diretto con i propri clienti o follower.

Stando a quanto si apprende, infatti, Instagram sta lavorando ad una feature Frequently Asked Questions (FAQ) che dovrebbe consentire alle persone di avviare conversazioni con le aziende o gli account dei creatori toccando una domanda comune all’interno di una chat.

Instagram sta per introdurre una nuova feature

Gli utenti che hanno già la funzione disponibile segnalano che possono creare fino a quattro domande che possono essere visualizzate facoltativamente all’inizio di una conversazione con altri utenti.

In pratica, tale feature potrebbe essere utile per le aziende che spesso rispondono alle richieste dei clienti sui loro prodotti o servizi oppure per i creators che ricevono una serie di richieste da fan o da brand interessati a collaborazioni.

Questa nuova feature conferma quanto emerso nelle ultime settimane: il team di Facebook ha come obiettivo quello di rendere sempre più completo il servizio di messaggistica integrato in Instagram, tanto da farlo divenire quasi pari e sovrapponibile a quello offerto da Facebook Messenger (che ha un’opzione FAQ molto simile per i possessori di una Pagina su Facebook nella sezione dedicata alle risposte automatiche, attraverso la quale gli amministratori possono impostare una serie di domande frequenti e le loro risposte a tali domande, che possono poi essere mostrate all’inizio delle conversazioni con la loro Pagina).

Al momento non è chiaro se questa funzionalità sia ancora in fase di test iniziale o se, al contrario, il team di sviluppatori abbia già iniziato a metterla a disposizione di un consistente numero di utenti e per saperne di più dovremo attendere informazioni ufficiali da Instagram.

