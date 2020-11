Fossil è un’azienda di enorme successo nel campo delle moda e non solo, con tantissime altre aziende di primo livello impegnate anche nella produzione di smartwatch di tutti i tipi e potenzialmente in grado di appagare le necessità di ogni tipologia di utente. Gli smartwatch Fossil, infatti, spaziano da soluzioni accessibili a prodotti con un prezzo importante, ma per tutti è disponibile un hardware di qualità e ovviamente l’attenzione ai dettagli e al design tipico della compagnia.

Tanti smartwatch adatti a tutti gli utenti

Fra i tanti smartwatch presenti in catalogo, Fossil Gen 5E e Skagen X by Kygo Falster 3 rappresentano due modelli che bisognerebbe prendere in considerazione se si è alla ricerca di uno smartwatch di alto livello.

Fossil Gen 5E

Fossil Gen 5E è uno smartwatch con un design premium, adatto alle donne, con cassa da 42 mm e 44 mm. Munito di Wear OS, lo smartwatch di Fossil è perfetto per qualsiasi utente, sia Android che iOS, tramite cui controllare le notifiche in arrivo, rispondere alle chiamate oppure invocare Google Assistant. Munito anche delle tecnologia di ricarica rapida – raggiunge l’80% di batteria in meno di un’ora -, e alla modalità di risparmio energetico, Fossil Gen 5E può essere indossato tutto il giorno senza preoccupazioni. È inoltre disponibile il sensore HR per il battito cardiaco, il modulo NFC per i pagamenti contactless e diverse funzioni per il tracking dell’attività fisica.

Fossil Gen 5E sarà disponibile a partire dal prossimo 2 dicembre al prezzo di 229 euro.

Skagen X by Kygo Falster 3

Passando invece a Skagen, altro importante brand di moda di Fossil, lo smartwatch Skagen X by Kygo Falster 3 è invece un prodotto più adatto agli uomini. Munito di una cassa circolare con tre tasti fisici per gestire i vari pannelli e funzioni di Wear OS, su di esso è possibile trovare anche il modulo GPS, Google Assistant, il supporto a Google Pay e tanto altro. La batteria garantisce un giorno completo di utilizzo, mentre il cinturino in acciaio inossidabile offre una presa sicura e robusta al polso, anche durante l’attività fisica.

Skagen X by Kygo Falster 3 è disponibile al prezzo di 299 euro.

