Manca poco alla partenza del Black Friday e così Amazon esce allo scoperto con un comunicato stampa con cui ne illustra le modalità, la durata e le offerte, così da fornire delle utili informazioni per cogliere tutte le opportunità che proporrà.

Black Friday di Amazon: le date

Così scopriamo che il Black Friday di Amazon partirà alle 00:01 di domani giovedì 26 novembre e terminerà alle 23:59 di venerdì 27 novembre, che sarà il vero venerdì nero; ciò significa che quest’anno il Black Friday di Amazon avrà una durata di ben 48 ore, per cui ci saranno addirittura 2 giorni pieni zeppi di offerte.

Amazon sottolinea, e noi facciamo lo stesso, che sarà possibile acquistare i prodotti da browser, dall’applicazione per smartphone e con Alexa, per cui utilizzando persino uno smart-speaker, e che alcune offerte saranno disponibili esclusivamente per i clienti Amazon Prime (perciò vi consigliamo di abbonarvi subito con questo link).

Le offerte del Black Friday di Amazon saranno vastissime e toccheranno i prodotti di ogni categoria, pertanto sarà difficile cercare e individuare le migliori per le proprie esigenze e per questo ne approfittiamo per invitarvi a seguire le nostre pagine per visionare solo ciò che vi può essere utile.

Continuate anche a seguirci attraverso il nostro canale Telegram Prezzi.tech per rimanere aggiornati su tutti gli sconti delle iniziative promozionali di questi giorni, non solo su quelli di Amazon. Siete carichi per approfittare delle offerte di quest’anno?

In alternativa potete dare un occhio alle offerte già attiva sulla pagina dedicata Amazon.it.

Offerte per categoria