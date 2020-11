Il ban USA contro Huawei, che fra le altre cose ha comportato anche la sofferta decisione di vendere il brand HONOR, ha portato il colosso cinese a fare affidamento su di sé per continuare ad essere competitiva sul mercato a partire dalla componente software, forse la più importante per uno smartphone.

Tante nuove app pronte al download

Da qui nasce AppGallery, lo store digitale di Huawei che trova posto all’interno di tutti i dispositivi muniti di Huawei Mobile Services, l’antagonista naturale di Google Mobile Services (GMS), e che rappresenta la piattaforma tramite cui gli utenti Huawei scoprono e scaricano applicazioni di ogni tipo.

Nel corso degli ultimi mesi AppGallery ha visto l’arrivo di applicazioni decisamente importanti e popolari come ad esempio quelle di SKY, Now TV e tante altre, ed in queste ore vedono l’arrivo di altrettante app di primo rilievo che permettono così a tantissimi utenti di scaricarle e utilizzarle anche sui dispositivi con HMS.

Ecco la lista delle nuove app su AppGallery:

Ringraziamo Nicolò per la segnalazione