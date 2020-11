Il team di Google ha introdotto il Project Mainline come parte di Android 10, con l’obiettivo di trasformare alcuni elementi del sistema operativo in componenti modulari che potrebbero essere aggiornati tramite il Google Play Store e, con Android 11, molte altre parti del sistema sono state convertite in moduli Mainline.

Stando alle ultime anticipazioni, questo processo proseguirà anche con la versione del sistema operativo mobile di Google del prossimo anno, ossia Android 12, che tra le proprie novità potrà vantare la trasformazione in componente modulare di un altro elemento principale dell’OS: stiamo parlando di Android Runtime (conosciuto anche come ART).

Con Android 12 il componente ART diventerà modulare

Alcuni commenti nel codice repository di Android Open Source Project (AOSP), infatti, rivelano che con Android 12 ART diventerà un modulo Project Mainline: uno di essi è quello di Orion Hodson, ingegnere software di Google, il quale precisa che “in Android S, ART diventa un modulo Mainline aggiornabile”, fornendo poi qualche dettaglio su come funzionerà il sistema (il commento integrale lo trovate seguendo questo link).

Si tratta di un elemento molto importante, in quanto il runtime è l’ambiente utilizzato per eseguire tutte le applicazioni su Android con compilazione anticipata (AOT).

L’OS di Google è ancora molto lontano dal raggiungimento dell’obiettivo di avere un design completamente modulare, ossia una soluzione che consentirebbe al team di sviluppatori del colosso di Mountain View di implementare la maggior parte delle patch di sicurezza solo attraverso il Google Play Store ma, senza dubbio, la conversione del runtime dell’app in un singolo componente potrebbe avere conseguenze molto importanti.

Per esempio, tale novità potrebbe dare al team di Google un controllo più diretto su come funzionano le applicazioni Android su dispositivi di terze parti, magari anche annullando le modifiche (alle volte eccessive e dannose) implementate da alcuni produttori e che si rivelano essere causa di problemi (come quello delle notifiche mancate). Staremo a vedere.