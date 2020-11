Si chiama Zdeer Smart Steam Footbath Z9 ed è un nuovo interessante prodotto lanciato da Xiaomi attraverso Youpin, la sua piattaforma dedicata ai progetti di crowdfunding e che spesso ci regala delle vere e proprie chicche.

E Zdeer Smart Steam Footbath Z9 potrebbe essere proprio una di tali chicche, soprattutto se si considera che arriva in un momento in cui l’inverno si avvicina e sono in tanti a cercare delle soluzioni per affrontare al meglio (ed al caldo) la stagione più fredda dell’anno.

Zdeer Smart Steam Footbath Z9 è così l’ennesimo prodotto studiato per aiutare gli utenti a ricevere un po’ di comfort, il tutto senza spendere cifre elevate: in Cina è disponibile a 399 yuan, pari al cambio a circa 51 euro.

Se siamo riusciti a stuzzicare la vostra curiosità e vi state chiedendo a cosa serva il nuovo dispositivo di Xiaomi, la risposta è che si tratta di un prodotto che consente di avere a propria disposizione un pediluvio smart, il tutto con un design semplice e curato e dimensioni relativamente contenute (pari a 347 x 355 x 360 mm).

Le principali feature di Zdeer Smart Steam Footbath Z9

Il nuovo dispositivo lanciato da Xiaomi può contare su un serbatoio d’acqua di 900 ml ed utilizza una tecnologia di micro-pressurizzazione che è in grado di produrre un piacevole e caldo vapore in appena 10 secondi (che poi il design del pediluvio è capace di mantenere nel tempo).

Il device può contare anche su appositi tasti per la gestione del livello della temperatura (da 39° C a 49° C) e della durata (5 minuti, 10 minuti e 20 minuti), oltre che sul supporto all’app MIJIA (che consente agli utenti di controllare il dispositivo attraverso il proprio smartphone).

Al momento non vi sono informazioni sull’eventuale commercializzazione di Zdeer Smart Steam Footbath Z9 anche al di fuori del mercato cinese. Sareste interessati ad acquistarne uno?