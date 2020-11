È da diversi giorni che si parla del probabile display da urlo che potrebbe montare Xiaomi Mi 11 Pro, un pannello che segnerebbe un importante passo in avanti rispetto a quello presente sulla serie Xiaomi Mi 10.

QHD+ indicato in alcune stringhe di codice

Dell’atteso pannello a risoluzione QHD+ con refresh rate a 120 Hz ne si trova traccia all’interno di una beta dell’applicazione Impostazioni della MIUI 12, la personalizzazione Android di Xiaomi, in cui il senior member kacskrz di XDA ne ha scovato chiari riferimenti.

<string name=”resolution_fhd”>FHD+ (Full HD)</string>

<string name=”resolution_fhd_summary”>2400×1080</string>

<string name=”resolution_qhd”>QHD+ (Quad HD)</string>

<string name=”resolution_qhd_summary”>3200×1440 (consumes more power)</string>

<string name=”save_battery_mode”>Save power with QHD+</string>

<string name=”save_battery_mode_summary”>Switch resolution automatically to save power</string>

Come si può notare dalle stringhe di codice, nella beta della MIUI 12 si fa chiaro riferimento alla presenza della risoluzione QHD+ (Quad HD) da 2400 x 1400 pixel, la quale viene accompagnata anche dal messaggio di avviso circa l’eventuale maggiore consumo di batteria.

In tal senso Xiaomi starebbe lavorando ad un’apposita modalità di risparmio energetico in grado di switchare automaticamente la risoluzione del pannello per preservare i consumi della batteria. Nelle stringhe non c’è nessuna indicazione che questa risoluzione possa essere legata a Xiaomi Mi 11 Pro, ma ad oggi non esiste alcun smartphone Xiaomi con un pannello con questa risoluzione.

Ecco il design del retro di Redmi Note 9 Pro

Torniamo ad occuparci di Redmi Note 9 Pro 5G, il nuovo smartphone di Redmi indicato come rebrand di Xiaomi Mi 10T Lite che dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 750G. Le ultime informazioni condivise da Lu Weibing, Direttore Generale di Redmi, ci permettono di farci un’idea piuttosto chiara del design e della fotocamera principale.

Weibing ha infatti condiviso su Weibo un render ufficiale di Redmi Note 9 Pro 5G visto da dietro, in cui è ben visibile una colorazione con un bel gradiente, il bilanciere del volume, il tasto fisico per lo sblocco tramite impronte digitale – quasi assicurata la presenza di un pannello LCD – ed un comparto fotografico con quattro sensori.

Quest’ultimo, sempre secondo Weibing, dovrebbe montare un sensore mai visto prima in uno smartphone; alcuni rumor indicano che potrebbe trattarsi del sensore Samsung HM2 da 108 MP, ma non abbiamo conferma di ciò.

In copertina Xiaomi Mi 10T Pro