Le promozioni della settimana del Black Friday sono quest’anno particolarmente ricche e comprendono anche un tris di smartphone Vivo, in offerta fino al 30 novembre nei punti vendita e sul sito Euronics: si tratta di Vivo X51, Vivo Y70 e Vivo Y11s.

Le offerte del Black Friday Vivo da Euronics

Come abbiamo visto, Euronics ha lanciato già qualche giorno fa il volantino “È già Black Friday“, che comprende tante offerte su smartphone, tablet, wearable, PC e non solo. Tra le proposte della nota catena, disponibili sia online sia in negozio (anche con insegna Comet e SME), troviamo gli sconti targati Vivo su tre smartphone della gamma.

Vivo X51 è il top di gamma (trovate anche la nostra recensione qui sotto), con quattro fotocamere (principale da 48 MP, secondaria da 13 MP con zoom ottico 2x, ultra grandangolare e macro da 8 MP e tele con zoom ottico 5x), SoC Qualcomm Snapdragon 765G, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e display AMOLED da 6,56 pollici a risoluzione Full-HD+ con supporto ai 90 Hz.

Vivo Y70 scende a 6,44 pollici di diagonale (sempre AMOLED e Full-HD+) e può contare su una fotocamera principale da 48 MP con IA, modalità notte e supporto ai video 4K. Si tratta di uno smartphone dual SIM con Snapdragon 665, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibili). Chiude il trio Vivo Y11S, dispositivo dual SIM con Android 10, doppia fotocamera da 13 e 2 MP, display da 6,51 pollici, Snapdragon 460, 3-32 GB di memorie e batteria da 5000 mAh.

I tre smartphone sono proposti in offerta fino al 30 novembre, data del Cyber Monday 2020, ai seguenti prezzi:

