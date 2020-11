Dopo essere stata la prima compagnia europea a integrare le chiamate in uscita con i dispositivi della famiglia Google Nest, TIM aggiunge nuove funzionalità che rendono possibile la gestione delle chiamate anche dalla linea fissa domestica.

È solo la prima delle novità introdotte da TIM grazie a una ampia collaborazione con Google che porta TIMMUSIC, la piattaforma dedicata alla musica in streaming, all’interno dei dispositivi intelligenti di Big G.

TIM Voce Smart con Google è ora in grado, esclusivamente per i clienti con connessione in fibra, di effettuare e ricevere chiamate attraverso dispositivi come Nest Hub o Nest Mini, utilizzando ovviamente il proprio numero di rete fissa TIM. È sufficiente associare il dispositivo Google alla linea di casa ed effettuare o ricevere chiamate utilizzando i comandi vocali che abbiamo imparato a utilizzare da tempo.

In questo modo sarà possibile, ad esempio, chiamare i numeri della propria rubrica, i contatti di Gmail di cui è disponibile il numero o un’attività trovata grazie alla ricerca Google. Diventa quindi completamente superfluo e inutile avere un apparecchio telefonico, anche cordless, visto che qualsiasi telefonata potrà essere gestita attraverso speaker o dispositivi intelligenti.

Grazie a TIMMUSIC invece potrete farvi accompagnare musicalmente in ogni momento della giornata, senza fastidiose interruzioni pubblicitarie e gratuitamente per tre mesi. Tutti i clienti TIM che possiedono un dispositivo intelligente Google potranno infatti godere di un abbonamento gratuito per 90 giorno, senza rinnovo automatico e senza alcun costo addizionale. Per ottenere la prova è sufficiente creare l’account attraverso l’app Google Home e godere della propria musica.

Per scoprire come configurare il servizio potete consultare questa pagina.