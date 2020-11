In occasione del Black Friday Sygic lancia una serie di offerte sulle licenze illimitate per l’app Android (e iOS) e sulle principali funzionalità aggiuntive. Gli sconti arrivano fino all’83%: andiamo a scoprirli insieme più da vicino.

Le offerte del Black Friday Sygic: sconti fino all’83% sulle licenze

Sygic è una delle app di navigazione più popolari sul Google Play Store e viene utilizzata anche da autisti professionisti in tutto il mondo. Nel corso del 2020 sono stati introdotti alcuni interessanti miglioramenti all’app Android, come la Modalità EV pensata per i veicoli elettrici e ibridi (che consente di pianificare un itinerario con le stazioni di ricarica e pagare direttamente dall’app), l’aggiunta delle informazioni aggiornate sul COVID-19 e la funzione Rilevatori di velocità mobili.

Per il Black Friday 2020, fino al 29 novembre, Sygic mette a disposizione offerte fino all’83% sulle licenze illimitate e fino al 60% sulle funzionalità aggiuntive:

Sygic Premium Europa a 8,99 euro (invece che 49,99): comprende 51 mappe offline con aggiornamenti gratuiti, limiti di velocità, navigazione guidata vocale, prezzi carburante, assistente corsia, visualizzazione svincoli e condivisione percorso in tempo reale.

(invece che 49,99): comprende 51 mappe offline con aggiornamenti gratuiti, limiti di velocità, navigazione guidata vocale, prezzi carburante, assistente corsia, visualizzazione svincoli e condivisione percorso in tempo reale. Sygic Premium Europa + Traffic a 13,99 euro (anziché 79,99): tutto quello di Premium Europa con in aggiunta le informazioni sul traffico in tempo reale.

(anziché 79,99): tutto quello di Premium Europa con in aggiunta le informazioni sul traffico in tempo reale. Sygic Mondo + Traffic a 17,99 euro (anziché 99,99 euro): tutto quello di Premium Europa + Traffic con in aggiunta le mappe offline del resto del mondo (195 mappe in totale).

(anziché 99,99 euro): tutto quello di Premium Europa + Traffic con in aggiunta le mappe offline del resto del mondo (195 mappe in totale). navigazione Real View a 3,99 euro (anziché 9,99): usa la fotocamera dello smartphone per visualizzare indicazioni davanti agli occhi nella guida.

Head-up Display a 3,99 euro (anziché 9,99): proietta le informazioni direttamente sul parabrezza.

Cockpit a 3,99 euro (anziché 9,99): mostra strumentazione aggiuntiva, come forza G, accelerazione e velocità.

Dashcam a 3,99 euro (anziché 9,99): riprende e registra quanto avviene durante la marcia e salva automaticamente in caso d’incidente.

Per scoprirne di più o per approfittare delle offerte del Black Friday Sygic potete seguire questo link al sito ufficiale. Qui in basso potete invece trovare il badge per scaricare gratuitamente l’app dal Google Play Store.

Offerte per categoria