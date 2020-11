Hanno fatto parecchio rumore le anticipazioni recenti sul possibile design di OnePlus 9 Pro, a molti apparso simile a quello di un concorrente diretto come Samsung Galaxy S20. Tanto rumore da indurre il CEO di OnePlus, Pete Lau, ad uscire allo scoperto con un tweet che non si fatica ad associare alle recenti indiscrezioni sul prossimo top di gamma.

La prima parte del messaggio va interpretata: “No design is ever set in stone”, letteralmente “Nessun design è mai scolpito nella pietra”, può voler dire che non c’è attinenza tra i render dei giorni scorsi ed il design a cui stanno lavorando i progettisti.

No design is ever set in stone. Because if it were, it wouldn't be a very lightweight smartphone. — Pete Lau (@PeteLau) November 23, 2020

Lo stesso leaker che li aveva condivisi e che di solito è parecchio affidabile, Steve Hemmerstoffer in “arte” OnLeaks, aveva precisato che quel design avrebbe potuto essere soggetto a cambiamenti specie nel gruppo fotocamere posteriori, il che si sposa con il messaggio di Pete Lau.

La seconda parte del messaggio tira in ballo il peso di OnePlus 9 Pro, che a questo punto possiamo immaginare più gentile sulla bilancia rispetto al precedessore OnePlus 8 Pro che ha ferma l’ago un grammo prima dei 200.

Speriamo che il CEO di OnePlus continui ad essere ben disposto a parlare in pubblico di OnePlus 9 Pro, magari rivelandoci in futuro qualche dettaglio in più sul conto del prossimo top di gamma.