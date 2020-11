Durante gli OPPO Inno Days 2020 abbiamo visto un prototipo funzionante di smartphone con display scorrevole, una tecnologia a cui la compagnia sta lavorando ormai da diversi anni ma che è in qualche modo testata anche da altre importanti realtà hi-tech.

Concept con display estendibile

Samsung fa parte delle compagnie che ha pubblicato numerosi brevetti circa smartphone con display scorrevoli, e tramite un interessante concept video abbiamo modo di ammirare come potrebbe mostrarsi dal video un particolare modello di Samsung Galaxy Note munito di una tecnologia in grado di estendere il pannello dello smartphone verso dimensioni simili a quelle di un tablet.

Il concept 3D vede la presenza di uno smartphone con un design simile a quello potenzialmente in arrivo con la serie Samsung Galaxy S21, almeno per quanto riguarda il modulo fotografico posteriore. Il designer ha immaginato un dispositivo di fascia alta caratterizzato da una scocca posteriore con due colorazioni differenti, jack audio da 3.5 mm, speaker stereo, fotocamera selfie nascosta sotto il display e ovviamente una particolare cerniera che permette all’utente di estendere il pannello con una semplice pressione laterale.

Lo smartphone in questione avrebbe inoltre l’alloggio per la S Pen di Samsung a livello della porzione dello smartphone che non viene interessata dal meccanismo di estensione del display.

Trattandosi di un concept nato dall’unione dei più recenti brevetti di Samsung in questo ambito, è però probabile che un terminale del genere sia ancora qualche anno distante dalla sua realizzazione, sebbene il colosso sudcoreano stia molto probabilmente già testando un prodotto simile all’interno dei suoi laboratori.

Misurazione della temperatura

Cambiando completamente argomento, Huawei lo scorso 31 marzo 2020 faceva una richiesta di brevetto per una tecnologia di misurazione delle temperatura tramite smartphone. La richiesta è stata validata il 17 novembre e, secondo quando si apprende da essa, il brevetto di Huawei riguarda uno “smartphone munito di interfaccia grafica per la misurazione della temperatura e lettura dei dati“.

Il sistema di misurazione farebbe affidamento ad un particolare sensore direttamente integrato nel modulo fotografico che, una volta puntato verso una persona o un oggetto qualsiasi, sarebbe in grado di registrare la sua temperatura e mostrarla sul display dello smartphone tramite un’apposita interfaccia grafica.

La funzione è simile a quella offerta su HONOR Play 4 Pro e Huawei Mate 40 RS Porsche Design, entrambi in grado di offrire la misurazione della temperatura corporea.