Alla fine del mese scorso, il team di Samsung ha dato il via al rilascio di un importante aggiornamento per l’assistente virtuale Bixby, introducendo un completo rinnovamento del design e una nuova icona per l’applicazione.

Tale update, tuttavia, pare che inizialmente sia stato disponibile soltanto per un ristretto numero di utenti mentre solo da qualche ora il colosso coreano lo sta implementando a livello globale (probabilmente ha preferito testare ulteriormente il funzionamento della nuova interfaccia prima di un rilascio generalizzato, in modo da potersi assicurare che non vi fossero bug rilevanti).

Le novità dell’aggiornamento di Samsung Bixby

In seguito all’update, l’interfaccia di Bixby Home viene rivoluzionata e non è più suddivisa in due categorie, fornendo agli utenti tutte le informazioni relative all’assistente virtuale in una singola schermata.

Ecco come si trasforma l’aspetto principale dell’applicazione:

Gli utenti avranno la possibilità di scorrere tra le varie attività con uno swipe verso l’alto o il basso mentre in alto è presente una barra dedicata alle sezioni (anch’essa navigabile attraverso uno scorrimento, in questo caso verso destra o sinistra).

A cambiare non è soltanto l’aspetto della schermata Home ma anche quello dell’interfaccia di Bixby Voice che, quando viene attivata, occupa solo una piccola porzione verso la parte inferiore del display e non più l’intero schermo (facendo così contenti tutti quegli utenti che si lamentavano per l’eccessiva “invadenza” dell’assistente del colosso coreano).

Un’altra importante novità introdotta con tale update è rappresentata dal supporto da parte dell’assistente virtuale di Samsung della Modalità DeX, grazie alla quale gli utenti avranno la possibilità di sfruttare i comandi vocali per controllare vari aspetti dell’interfaccia utente desktop (feature che si va ad aggiungere a quella introdotta lo scorso mese e con cui è stata migliorata l’integrazione tra smartphone e smart TV).

Potete scaricare l’ultima versione di Bixby Voice da APK Mirror seguendo questo link.