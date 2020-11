La scorsa settimana il colosso di Mountain View ha annunciato un significativo aggiornamento di Google Fit per Android, iOS e dispositivi indossabili e ora la società descrive alcuni dei miglioramenti apportati all’esperienza di allenamento su Wear OS. Google sta inoltre iniziando a testare i capitoli generati automaticamente per i video di YouTube.

Ecco i dettagli sul nuovo Google Fit per Wear OS

Un nuovo pulsante con l’icona di una bandiera posizionato in basso sul quadrante dello smartwatch consente di impostare uno dei cinque obiettivi: calorie, distanza, punti cardio, tempo o obiettivo aperto.

Dopo l’impostazione l’obiettivo appare in primo piano e al centro su una rinnovata schermata delle statistiche dove tutto è più grande e meglio spaziato rispetto a prima. Il proprio obiettivo Google Fit è evidenziato in blu e centrato con il tempo medio appena sopra e il totale trascorso subito sotto. Dopo ogni miglio o chilometro percorso l’utente riceverà un avviso di colore verde che mostra un tempo intermedio e come sta andando.

Scorrendo verso sinistra è possibile visualizzare le calorie per impostazione predefinita, ma è possibile scorrere tra passi, l’ora e i punti cardio con un tocco. Nella parte superiore di questa schermata è presente un monitor della zona di frequenza cardiaca e i BPM.

Lo scorrimento nell’altra direzione fornisce un rapido accesso ai controlli multimediali e alle impostazioni durante un allenamento, inclusa l’abilitazione o meno del Touch Lock sugli smartwatch che eseguono l’ultimo aggiornamento di H MR2, in modo che i tocchi accidentali sul display vengano evitati, con il controllo limitato all’uso dei pulsanti hardware per mettere in pausa, riprendere e cambiare schermata. Il blocco viene disabilitato tenendo premuto il pulsante di accensione.

Queste modifiche all’allenamento inizieranno a essere implementate questa settimana come aggiornamento dell’app Google Fit su Wear OS. Potete verificare la presenza dell’update tramite il badge sottostante.

YouTube inizia a testare i capitoli automatici per i video

I capitoli sono una componente importante per i creatori di video su YouTube, ma devono essere inclusi manualmente nella descrizione del video, mentre ora il team di sviluppo sta testando una nuova funzionalità che genera automaticamente i capitoli per i video selezionati sfruttando l’apprendimento automatico.

Questa funzione dovrebbe creare i capitoli in base a dei punti di interesse che alcuni video di YouTube ora mostrano nella Ricerca Google.

La funzione è in fase di test per un piccolo gruppo di video su YouTube, tuttavia è eventualmente possibile rinunciare a questo esperimento disattivando la feature tramite questo link.

