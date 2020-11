In queste ore il governo indiano ha avviato una nuova campagna di ban di alcune applicazioni cinesi sul proprio territorio, alcune delle quali piuttosto popolari come ad esempio il colosso dell’eCommerce AliExpress. Non è la prima volta che l’India si scaglia contro applicazioni sviluppate in Cina: pochi mesi fa, ricorderete, a seguito di un ban, Xiaomi aveva avviato delle contromisure in modo da continuare ad offrire alcune applicazioni anche per gli utenti indiani.

AliExpress fra le 43 applicazioni bannate

Come si legge dalla nota ufficiale del governo che annuncia il ban delle applicazioni cinesi, “questa azione è stata intrapresa sulla base degli input relativi a queste app per attività che sono pregiudizievoli per la sovranità e l’integrità dell’India, la difesa dell’India, la sicurezza dello stato e l’ordine pubblico. Il ministero dell’elettronica e della tecnologia dell’informazione ha emesso l’ordine di bloccare l’accesso a queste app da parte degli utenti in India sulla base dei rapporti dal Cyber Crime Coordination Center, Ministero degli affari interni.”

Le applicazioni avrebbero quindi in qualche modo minato la sicurezza del paese e conseguentemente quella dei cittadini indiani, ma non è chiaro in che modo né come il Cyber Crime Coordination Center lo abbia scoperto.

Ecco la lista completa delle applicazioni bannate: