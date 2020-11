Huawei negli ultimi mesi ha intensificato gli sforzi dedicati allo sviluppo di HarmonyOS, il suo nuovo sistema operativo che sbarcherà anche sugli smartphone oltre che su altri vari tipi di device e per dicembre il colosso cinese ha in programma il rilascio della prima versione beta.

A rendere nota la tempistica di rilascio è stato Mai Yumin, Vice Presidente della divisione software di Huawei, spiegando che i primi utenti a poter provare il nuovo sistema operativo del colosso cinese saranno quelli che avranno dato fiducia all’ultima serie top di gamma dell’azienda.

La beta di HarmonyOS esordirà sulla serie Huawei Mate 40

Saranno gli smartphone della serie Huawei Mate 40 i primi a ricevere la beta di HarmonyOS (in Cina si chiamerà Hongmeng OS) e tale update dovrebbe essere disponibile a partire dal 16 dicembre.

Ricordiamo che Huawei ha grandi progetti per HarmonyOS, che è stato studiato con l’obiettivo di rimpiazzare la piattaforma Android e realizzare un ecosistema che possa abbracciare tutta una serie di device, dagli smartphone ai tablet, dagli altoparlanti intelligenti alle smart TV, dagli smartwatch ai dispositivi IoT.

E per quanto riguarda gli smartphone, il produttore ha già reso noto che nei suoi progetti vi è il rilascio in futuro di un aggiornamento ad HarmonyOS per oltre il 90% degli attuali modelli in commercio, ai quali bisognerà ovviamente aggiungere i nuovi device che saranno lanciati da ora in poi.

Resta da capire cosa potrebbe succedere nel caso in cui i rapporti tra il governo statunitense e Huawei dovessero migliorare: diversi addetti ai lavori, infatti, ritengono che il nuovo Presidente degli Stati Uniti potrebbe cancellare una parte delle misure prese dall’Amministrazione Trump, incluse quelle relative al ban commerciale inflitto al colosso cinese.

In sostanza, Huawei potrebbe tornare ad installare i servizi Google sui propri smartphone e offrire, così, telefoni che supportino Android senza alcuna limitazione. Anche in tal caso il produttore punterebbe tutto su HarmonyOS?

Leggi anche: la recensione di Huawei Mate 40 Pro