All’inizio di questo mese si sono diffuse in Rete delle indiscrezioni secondo cui il team di Google si preparava ad introdurre una nuova importante funzionalità in campo multimediale per i dispositivi della gamma Nest Home e per quelli abilitati a Google Assistant: ci riferiamo alla possibilità di realizzare una sorta di sistema home theatre.

Ebbene, pare che tale feature sia sempre più vicina, almeno ciò è quanto ci conferma il seguente breve video, che ci offre una dimostrazione di come dovrebbe funzionare il sistema ideato dal colosso di Mountain View:

Here is a screen recording showing the functionality in action with a little guest appearance from @AutomateYouLife 😂 pic.twitter.com/IUUiLDmcWZ — Phil S 🇸🇭 (@Phil_S_UK) November 20, 2020

Come funziona il sistema ideato da Google

La soluzione studiata da Google si basa sull’utilizzo del raggruppamento audio dinamico, ossia una feature lanciata all’inizio di quest’anno su Nest Hub e altri smart display che supportano Google Assistant e che consente di aggiungere e rimuovere dispositivi al volo dai gruppi audio senza la necessità di modificare i gruppi in anticipo (in pratica, grazie ad essa si può creare immediatamente uno specifico gruppo audio in base alle esigenze specifiche del momento).

Tale funzionalità è stata implementata la scorsa settimana nell’app Google Home e consente agli utenti di trasmettere video ai dispositivi Chromecast mentre l’audio viene riprodotto sugli altoparlanti Nest.

Sebbene la nuova interfaccia possa sembrare pensata soltanto per la riproduzione della musica, una volta creato un gruppo dinamico è possibile sfruttarlo anche in app focalizzate sui video come YouTube e Disney+ (e ciò consente di guardare video sui dispositivi Chromecast mentre l’audio viene riprodotto tramite gli altoparlanti Nest accoppiati).

Ancora non siamo arrivati alla tanto attesa possibilità di realizzare un vero e proprio sistema home theatre con i vari dispositivi offerti da Google ma, ad ogni modo, questa nuova feature rappresenta un importante passo in quella direzione.

