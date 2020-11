Facebook ha annunciato oggi una nuova funzionalità chiamata Drives. Si tratta di una nobile iniziativa che ha l’obiettivo di raccogliere cibo, vestiti e altre necessità per le persone bisognose.

Il progetto si basa sull’hub Community Help, uno strumento di raccolta fondi del social network per le emergenze e i bisogni della comunità, con la differenza che questa volta non si tratta di raccogliere fondi, ma di donazioni di beni reali.

L’hub Community Help è stato lanciato per la prima volta nel 2017 come un modo per gli utenti di Facebook di centralizzare le proprie risorse in caso di criticità, come un disastri accidentali o naturali, attacchi terroristici e altro. Nel 2020 la feature è stata utilizzata in modo più ampio come parte degli sforzi di Facebook per aiutare le persone colpite dalla pandemia di Coronavirus.

Come funziona Facebook Drives

La funzione Drives sarà disponibile nell’hub Community Help sull’app Facebook e sarà possibile accedervi digitando “Community Help” nella barra di ricerca del social, quindi cliccando su “Richiedi o offri aiuto” e “Crea Drive”.

Successivamente sarà possibile compilare un modulo con informazioni che includono il tipo e il numero di articoli che si desidera raccogliere, con la possibilità di vedere un tracker con gli oggetti rimasti da accumulare.

La funzionalità Facebook Drives verrà lanciata inizialmente negli Stati Uniti ed è già in roll out a partire da oggi e dovrebbe essere disponibile per tutti nei prossimi giorni.

