L’ultimo gioco dedicato all’iconica Lara Croft pubblicato per dispositivi mobili è Lara Croft Go di Square Enix Montreal, un rompicapo a turni che è stato molto ben accolto dai giocatori.

Più in generale, l’ultima volta che Lara Croft è apparsa in un videogioco è stato in Shadow of The Tomb Raider sviluppato da Eidos-Montreal e pubblicato nel 2018.

Ora Square Enix ha rilasciato un breve teaser per Tomb Raider Reloaded, un imminente nuovo gioco per dispositivi mobili immerso nell’universo dell’iconico franchise.

Tomb Raider Reloaded è un gioco d’azione dal look fumettoso

Il gioco sembra molto più affabile rispetto agli altri titoli del franchise, infatti questa volta Lara si presenta con uno stile artistico che ricorda i fumetti.

Il titolo in questione è sviluppato da Emerald City Games, nota soprattutto per lo sviluppo del titolo per dispositivi mobili G.I. Joe: War on Cobra.

Al momento le informazioni disponibili per Tomb Raider Reloaded sono molto scarse, ma Square Enix lo descrive come un gioco arcade d’azione free-to-play.

Ci si augura che il titolo in questione non sarà troppo pieno di microtransazioni intrusive, ma piuttosto che il sistema di monetizzazione sarà ben equilibrato.

Tomb Raider Reloaded uscirà nel 2021. Qui sotto potete vedere il primo breve trailer del gioco.

