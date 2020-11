Se durante gli OPPO Inno Day 2020 abbiamo visto in azione un particolare smartphone con display a scorrimento, un’altra azienda cinese è attivamente impegnata nello studio e nella progettazione di particolari smartphone muniti di tecnologie davvero interessanti.

Display edge-to-edge e fotocamera pop up

Il 20 novembre il WIPO (World Intellectual Property Office) ha pubblicato un particolare brevetto Xiaomi che ritrae uno smartphone pieghevole munito di fotocamera pop up. Infatti, com’è possibile notare nell’immagine sottostante, malgrado il terminale ricordi Samsung Galaxy Fold, soprattutto quando chiuso, è ben visibile una piccola fotocamera pop up protrudere verso l’esterno e così garantire la presenza di un display edge-to-edge.

Frontalmente, quando aperto, la cerniera centrale permette l’estensione massima del pannello frontale, in questo caso completamente privo di interruzioni dovute alla presenza di sensori o fotocamere. Sui lati sono ben visibili i tasti fisici per controllare il bilanciamento del volume ed il carrellino per la SIM, mentre la sezione longitudinale mostra il branding Xiami – difficile non notare la somiglianza con la prima generazione di foldable di Samsung -, ed un modulo fotografico potenzialmente caratterizzato da due sensori ed un modulo flash LED. Inferiormente dovrebbero essere posizionati gli speaker e la porta USB Type-C.

Il brevetto di Xiaomi è molto simile a quello di cui abbiamo già parlato poche settimane fa, ma in questo caso sembra che la compagnia si sia focalizzata maggiormente su come offrire un’esperienza utente molto più appagante nascondendo la fotocamera in un sistema pop up.

Cosa ne pensate del brevetto di Xiaomi? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.