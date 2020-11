Questa è la settimana del Black Friday 2020 e tutti i vari operatori commerciali stanno provando a sfruttare al meglio i giorni che ci apprestiamo a vivere per proporre i propri prodotti e servizi: non fa eccezione TIM, che ha deciso di offrire agli utenti iscritti al programma fedeltà TIM Party la possibilità di vincere con un concorso tanti buoni regalo Amazon da 100 euro.

“Vinci lo shopping che ti piace con TIM Party”, questo il nome del concorso, da oggi e fino a domenica 29 novembre 2020 permetterà agli utenti di vincere quotidianamente uno dei 20 buoni che ogni giorno vengono messi in palio (in totale, pertanto, in palio ci sono 140 buoni).

Come partecipare al concorso di TIM Party

Il nuovo concorso lanciato da TIM è del genere “instant win”: gli utenti, in pratica, saranno premiati in modo totalmente causale e visualizzeranno immediatamente sul display del proprio device se la loro giocata è stata vincente o meno.

Per partecipare al concorso è necessario accedere alla propria area riservata di TIM Party, andare nella pagina dedicata all’iniziativa e iscriversi indicando una mail e un numero di telefono.

I clienti TIM attivi da massimo 12 mesi avranno una chance al giorno, quelli attivi da oltre 1 anno e fino a 5 anni avranno due chance al giorno, quelli attivi da oltre 5 anni avranno tre chance al giorno e quelli che oltre alla linea mobile ne hanno una fissa avranno 5 chance al giorno.

Ciascuno dei buoni regalo in palio, del valore di 100 euro, ha una validità di 10 anni e potrà essere usato dai vincitori anche per sfruttare le tante offerte che Amazon sta proponendo (e proporrà) in occasione del Black Friday 2020, le cui principali potete scoprire attraverso il seguente link:

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

