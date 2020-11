Quest’oggi parte una nuova operazione a premi di Samsung che permette di ricevere in premio 3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate e un Game Controller. Per vincere questi premi basterà acquistare uno tra i tanti prodotti Samsung Galaxy presenti in calce alla news.

3 mesi di Xbox Game Pass Ultimate

Per partecipare all’operazione a premi è necessario acquistare uno dei prodotti Samsung nel periodo che va dal 23 novembre 2020 fino al 10 gennaio 2021 incluso, registrando l’acquisto presso Samsung Members entro le 23:59:59 del 29 gennaio 2021. Una volta concluso l’acquisto, bisogna poi inserire la prova di acquisto e la foto dell’IMEI del prodotto direttamente sull’apposita pagina web.

Ecco la lista completa dei prodotti promozionati che rientrano nel programma di Samsung:

Se siete interessati al programma a premi potete parteciparvi cliccando questo link.