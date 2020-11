Samsung è senza dubbio uno dei produttori Android che stanno particolarmente attenti alla questione relativa agli aggiornamenti di sicurezza, rilasciando con una certa costanza gli update per i propri device, quantomeno per quelli più recenti e, ovviamente, per i modelli di fascia alta.

Stando a quanto si apprende, il colosso coreano ha in programma di apportare delle modifiche alle sue regole relative agli aggiornamenti, dettagliando separatamente alcuni specifici update per le sue applicazioni e per i vari servizi offerti (spiegando in particolare come è tata migliorata la sicurezza del Galaxy Store, di Samsung Pay o dello store dedicato ai temi).

Il colosso coreano da tempo tiene traccia dei vari aggiornamenti di sicurezza rilasciati su un apposito blog (lo trovate seguendo questo link), ove è possibile essere informati sulle varie novità che vengono via via introdotte con ogni nuova release.

Samsung fornisce ulteriori dettagli sui suoi update

Nelle scorse ore il sito dedicato agli aggiornamenti si è arricchito di una nuova sezione, chiamata “Other Updates”, nella quale sono presenti i dettagli che riguardano le novità introdotte per le singole applicazioni o servizi del colosso coreano.

Nel momento in cui scriviamo, visitando la relativa pagina (che potete trovare seguendo questo link) è possibile visualizzare i dettagli (come il numero della versione o i bug che sono stati risolti) relativi a quattro update: uno è quello che riguarda un aggiornamento di Samsung Pay, due sono gli aggiornamenti di Galaxy Store ed uno è un aggiornamento di Theme Store. Probabilmente in futuro molte altre app del colosso coreano potrebbero trovare posto in questo specifico elenco.

La trasparenza è una cosa che va sempre apprezzata e la decisione del produttore di offrire ai propri utenti ancora più informazioni sulle sue applicazioni e sui suoi servizi non può che fare piacere a chi ha deciso di puntare sui device di tale popolare brand della telefonia.