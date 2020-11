Il 2021 di Samsung dovrebbe cominciare con il lancio della serie Samsung Galaxy S21 che, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe essere anticipata a gennaio, in modo da competere al meglio con la gamma Apple iPhone 12.

Ma il prossimo anno potrebbero esserci altre diverse importanti novità in casa del produttore coreano, come quella relativa alla sempre più probabile decisione di interrompere la serie Samsung Galaxy Note e potrebbe essere anche questa una delle ragioni che avrebbero spinto il produttore a decidere di dotare il Samsung Galaxy S21 Ultra del supporto a S Pen (pur senza lo slot integrato per il pennino).

Samsung ha grandi progetti per Galaxy Z Fold 3

A confermare tali indiscrezioni nelle scorse ore è arrivato un nuovo report dalla Corea del Sud: la serie Samsung Galaxy Note nel 2021 non dovrebbe avere una nuova generazione.

Sempre stando a tale report, il produttore avrebbe in programma per l’ultima settimana di giugno 2021 il lancio di Samsung Galaxy Z Fold 3, nuova generazione della sua serie di smartphone pieghevoli.

Il colosso coreano avrebbe già iniziato a sviluppare le versioni finali di tale device, così da poter programmare la produzione di massa.

Tra le presunte feature di Samsung Galaxy Z Fold 3 non dovrebbero mancare le ultime novità tecnologiche del colosso coreano (come una fotocamera integrata nel display) e il supporto S Pen (il device dovrebbe avere un apposito slot, così come avviene sui modelli della gamma Galaxy Note).

Sarà interessante scoprire come il produttore coreano riuscirà a superare i vari problemi tecnici che uno schermo pieghevole già di per sé comporta e ad integrare tecnologie innovative come la fotocamera sotto il display o il supporto S Pen (quest’ultimo reso possibile grazie all’utilizzo della seconda generazione dell’Ultra-Thin Glass).

Per quanto riguarda la serie Samsung Galaxy Note, invece, dovremo avere pazienza per capire se il produttore abbia in progetto soltanto di “sospenderla” per un anno o di rinunciare ad essa definitivamente.

