OUKITEL WP10, il più recente rugged phone del produttore cinese, è la dimostrazione di come questa tipologia di smartphone abbia saputo evolversi nel tempo, diventando un valido concorrente anche per i modelli tradizionali.

Si parte dalla connettività 5G, garantita dal chipset MediaTek Dimensity 800, passando per la batteria da 8.000 mAh, un record assoluto per un rugged phone dotato di connettività di ultima generazione. Queste due caratteristiche basterebbero abbondantemente per fare di OUKITEL WP10 uno smartphone ambito da chi vuole un dispositivo solido e affidabile, in grado di essere utilizzato in ambienti polverosi, sporchi o in condizioni estreme.

Le certificazioni IP68 & IP69K unite alla MIL-STD-810G ne fanno un prodotto resistente ad acqua, sporco e cadute, anche le più rovinose, per essere sempre a disposizione dell’utente. Ma uno smartphone, soprattutto in certi ambienti di lavoro, è utile anche per scattare foto (in cantiere, in montagna, al mare) e necessita di sensori di buona qualità.

Previous Next Fullscreen

In questo OUKITEL WP10 non fa rimpiangere gli smartphone “tradizionali”, vista la presenza di ben quattro sensori nella parte posteriore e di un sensore frontale inserito nello schermo con la tecnologia punch hole. E non è solo la qualità dei sensori utilizzati a rendere interessante questo smartphone, visto che anche il software stavolta è di qualità.

Il sensore principale della fotocamera posteriore è un Sony IMX582 da 48 megapixel ed è affiancato da un sensore Samsung S5K3L6 da 13 megapixel con lente grandangolare a 120 gradi. A completare il pacchetto troviamo due sensori da 2 megapixel per il calcolo della profondità di campo e per le foto macro.

Grazie all’ottimizzazione del software, che include un algoritmo per la correzione della distorsione nelle immagini scattate con la grandangolare, le foto sono decisamente più gradevoli di molti altri concorrenti, senza fastidiosi effetti barilotto. E anche di notte, o comunque con condizioni di luce non ottimali, gli scatti che riesce a produrre OUKITEL WP10 non sono davvero niente male.

Non manca la possibilità di girare video in 4K, come mostra il breve filmato sottostante, sfruttando il chipset MediaTek Dimensity 800 e la capacità di registrare video in modalità HDR, acquisendo i frame con diverse esposizioni e realizzando una fusione per ottenere il risultato migliore.

E se volete stupire i vostri amici potete utilizzarlo per girare video, o scattare foto, anche sott’acqua per ottenere risultati impensabili per altri smartphone, utilizzando anche il tasto dedicato posto sul frame. La prevendita globale di OUKITEL WP10 inizia oggi, e proseguirà fino al 27 novembre al prezzo di lancio di 369,99 dollari (circa 334 euro), con uno sconto davvero significativo rispetto al prezzo di listino, fissato a 669,99 dollari (circa 605 euro).

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale, dove avrete anche la possibilità di partecipare a un giveaway che mette un palio per dieci smartphone.

Informazione Pubblicitaria