Con l’avvicinarsi della fine del 2020, si è evidentemente portati a considerare quelli che saranno gli smartphone che verranno lanciati durante il Q1 2021, un trimestre estremamente importante e che vedrà tante aziende hi-tech impegnate a rilasciare le novità per la prima metà del prossimo anno.

Huawei P50 con chip serie Kirin 9000?

Fra queste troviamo evidentemente anche Huawei che, nonostante le difficoltà del ban USA, non smette certo di investire nello sviluppo di nuove generazioni di smartphone. Il nuovo anno fa ovviamente scopa con una nuova generazione di smartphone serie P, ed in queste ore un interessante notizia pubblicata da The Elec ci porta a parlare di Huawei P50.

Secondo alcune persone direttamente informate dei fatti, pare che il colosso cinese abbia in programma di presentare la nuova gamma di smartphone di fascia alta durante il Q1 2021 – magari per esercitare un po’ di pressione su Samsung Galaxy S21? – con processori Kirin 9000. La notizia è piuttosto interessante in quanto cozza con i rumor degli ultimi mesi che vedono Huawei in affanno per quanto riguarda la sezione processori, con la gamma Huawei Mate 40 indicata come l’ultima ad utilizzare chip Kirin.

Se da una parte si parla di nuovi smartphone di fascia alta, dall’altra si indica che la compagnia stia incrementando gli ordini di componenti da utilizzare in smartphone 4G. Questa eventualità potrebbe dipendere dal recente permesso ricevuto da Qualcomm per tornare a commercializzare chip con Huawei, sebbene pare che al momento sia unicamente circoscritta alla sola vendita di componenti 4G.

In copertina Huawei P40 Pro+