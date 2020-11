Mentre WINDTRE svela un’offerta “esplosiva” per i propri clienti, anche Fastweb Mobile ha in mente un regalo piuttosto importante per chi è alla ricerca di tanti giga di traffico dati a prezzo conveniente. La promozione per il Black Friday raddoppia il quantitativo di giga fino a domani, 24 novembre 2020, per i clienti che attivano la promozione tramite il sito web ufficiale.

Minuti illimitati, 100 GB al mese a 8,95 euro

Infatti, invece dei classici 50 GB di traffico, a 8,95 euro al mese è possibile sottoscrivere la promozione che prevede ben 100 GB. Il bundle offerto da Fastweb permette agli utenti di utilizzare minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile, 100 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico su rete 4G.

L’operatore sconta anche il costo dell’attivazione e della SIM, solitamente rispettivamente pari a 10 euro e 5 euro, offrendo così agli utenti di ricevere la SIM direttamente a casa e senza costi aggiuntivi. In fase di attivazione della promo è necessario fornire i riferimenti della carta di credito o di un conto corrente, in quanto il sistema di pagamento mensile è tramite la ricarica automatica. Fastweb Mobile, infatti, ogni mese controlla la disponibilità del credito per il rinnovo direttamente sulla SIM ed eventualmente addebita il costo sulla carta (o sul conto) in caso fosse negativo.

Clicca qui per attivare la promo di Fastweb Mobile

