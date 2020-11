Spesso capita che i produttori di smartphone lancino nuove varianti cromatiche dei propri modelli top di gamma a distanza di qualche mese dalla loro presentazione e pare che anche per Huawei P40 Pro sia in arrivo una nuova colorazione.

Almeno ciò è quanto sembrano suggerire le due seguenti immagini, apparse nelle scorse ore sul social network cinese Weibo.

Ecco Huawei P40 Pro in Aurora Green

Ricordiamo che lo smartphone di Huawei è stato lanciato all’inizio di quest’anno nelle cinque colorazioni Silver Frost, Blush Gold, Deep Sea Blue, Ice White e Black e, a quanto pare, il produttore cinese ha in programma di introdurre anche una variante Aurora Green.

Stando a quanto si apprende, le due foto ci mostrerebbero soltanto un prototipo e non è chiaro se tale colorazione sarà effettivamente lanciata sul mercato dal colosso cinese e, in caso affermativo, se a livello globale o soltanto in alcuni Paesi.

Huawei Watch GT 2 Pro si arricchisce della Moon Phase Collection

E sempre a proposito di nuove versioni di prodotti già in commercio, anche per Huawei Watch GT2 Pro vi sono novità in vista: di recente, infatti, il colosso cinese ha svelato la speciale variante Moon Phase Collection.

Gli utenti che decideranno di acquistare Huawei Watch GT 2 Pro Moon Phase Collection avranno la possibilità di visualizzare rapidamente le informazioni sugli orari in cui sorgono e tramontano il sole e la luna, gli 8 tipi di fasi lunari e la marea.

Tra le altre feature di questo smartwatch troviamo materiali premium (vetro zaffiro e retro in ceramica), una scocca in titanio resistente agli urti e all’acqua (fino a 5 atmosfere), un display da 1,39 pollici, NFC e GPS, il supporto alla ricarica wireless, il monitoraggio del battito cardiaco, del sonno e dello stress, la misurazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2), oltre 100 modalità di allenamento e oltre 200 watch face preinstallate tra cui scegliere la preferita.

Huawei Watch GT 2 Pro Moon Phase Collection sarà inizialmente disponibile in Medio Oriente ad un prezzo pari, al cambio, a circa 230 euro.

