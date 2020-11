Vari operatori telefonici ormai da qualche anno hanno appositi programmi di fidelizzazione dei propri clienti e quello di TIM, chiamato TIM Party, nelle scorse ore è stato al centro di una nuova interessante iniziativa.

Nelle scorse ore, infatti, il popolare operatore telefonico ha iniziato ad avvisare gli utenti iscritti a TIM Party della possibilità di attivare tre mesi gratuiti di Google One, servizio che include anche 100 GB di spazio di archiviazione cloud.

Ricordiamo che si tratta di un servizio in abbonamento che permette agli utenti di usufruire di uno spazio d’archiviazione adattabile in base alle proprie esigenze, fungendo da cardine per altri popolari servizi del colosso di Mountain View come Google Drive, Gmail o Google Foto.

Come avere tre mesi gratis di Google One

Gli utenti iscritti a TIM Party possono usufruire dello sconto accedendo alla propria area riservata, ove potranno richiedere l’apposito link attraverso la pagina dedicata.

Una volta ricevuto il link, sarà necessario cliccare su di esso ed effettuare l’accesso con il proprio account Google. Da quel momento iniziano a decorrere i 3 mesi di abbonamento gratuito, alla cui scadenza il servizio cessa automaticamente.

Le altre offerte di TIM Party

Negli ultimi giorni per gli utenti iscritti al programma TIM Party sono disponibili anche altri nuovi sconti, come quelli relativi a Venchi e Ninja Academy.

Gli utenti fino a domenica 22 novembre avranno la possibilità di usufruire di uno sconto del 20% sui prodotti al cioccolato di Venchi: il coupon può essere richiesto attraverso TIM Party e poi utilizzato direttamente sul sito ufficiale del produttore (non può essere cumulato con altri sconti o iniziative promozionali).

La promozione che riguarda Ninja Academy consente agli utenti TIM Party di avere entro il 22 novembre uno sconto del 50% su 7 corsi dedicati al Social Media Marketing (Master, Instagram Royale, LinkedIn Commander, YouTube Rockstar, Social Ads Genius, Social Media Power, Facebook Pro): sarà necessario cliccare sul link del corso scelto, aggiungerlo al carrello e quindi inserire il codice sconto.

