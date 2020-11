Nella giornata di ieri abbiamo visto le offerte che OnePlus sta apparecchiando per il Black Friday 2020 (che riguardano, tra gli altri, i flagship di quest’anno), ma il produttore cinese ha già un occhio puntato al futuro, che risponde al nome di OnePlus 9.

Le fotocamere di OnePlus 9: leak

La macchina delle indiscrezioni procede spedita e, dopo aver già messo insieme un bel po’ di informazioni sul tanto atteso OnePlus 9, con tanto di primo render, oggi sono trapelati un’immagine live e dettagli interessanti sul comparto fotografico.

L’immagine trapelata, che vedete qui sotto, conferma quanto evidenziato nel precedente render: OnePlus 9, salvo ribaltoni, sarà dotato di una tripla fotocamera posteriore. L’immagine mostra i sensori disposti “a semaforo”, con i primi due che occupano nettamente più spazio del terzo, affiancati da un flash LED.

La fonte riferisce, inoltre, importanti dettagli tecnici. Il set-up fotografico di OnePlus 9 dovrebbe essere composto da una coppia di sensori da 48 MP e un terzo sensore per adesso ignoto.

Il sensore principale dovrebbe disporre di tecnologia pixel binning 4-in-1, per immagini alla risoluzione di 12 MP (4.000 x 3.000 pixel), e di una lunghezza focale di 6mm. La fonte si dice sicura che questo sensore non sia il Sony IMX586, ma non conferma né smentisce la sua identificazione con l’IMX689 (per intenderci, lo stesso di OnePlus 8 Pro).

Il secondo sensore da 48 MP di OnePlus 9 sarà dotato con ogni probabilità di ottica ultra-wide, anche in questo caso similmente al OnePlus 8 Pro, che usa come ultra-grandangolare proprio il Sony IMX586.

Il terzo e ultimo sensore potrebbe essere di tipo monocromatico o macro, ma al momento sono mere ipotesi.

State aspettando con impazienza la presentazione del nuovo OnePlus 9? Trovereste soddisfacente un simile comparto fotografico? Fatecelo sapere nel box dei commenti.

Potrebbe interessarti anche: Recensione OnePlus 8T: la partita torna a giocarsi sul prezzo