Continuano gli aggiornamenti da parte di Instagram per quanto riguarda l’app Threads. Dopo l’update del mese scorso, che ha aperto agli utenti di Threads la possibilità di chattare non solo con gli amici stretti, ma con tutti gli utenti del popolare social network, lo staff di Zuckerberg stavolta ha messo mano all’interfaccia utente, rendendola più accessibile e meno macchinosa.

Threads di Instagram si aggiorna, ecco cosa cambia

Chi non ha mai usato l’app, noterà immediatamente le somiglianze con i Direct di Instagram. L’applicazione di per sé, punta esattamente a questo: altro non è che una chat con tutti gli utenti di Instagram, ma tramite un’app dedicata. Eppure l’azienda sta mirando ad un cambiamento radicale, per rendere Threads un’applicazione indipendente, aggiungendo di aggiornamento in aggiornamento diverse novità. Dopo l’introduzione dello stato automatico, che consente ai tuoi amici più stretti di sapere se stai guidando, se sei immerso nella natura oppure a Tokyo, tramite un complesso algoritmo basato sulla posizione GPS, stavolta è l’UI dell’app a rinnovarsi completamente.

Fino ad ora, muoversi tra le varie schermate dell’applicazione non era affatto facile né tantomeno intuitivo, tantopiù che per svolgere un’operazione bisognava muoversi diversamente in base alla schermata in cui ci si trovava. Per inserire lo stato dal menù fotocamera, ad esempio, era sufficiente usare il tasto dedicato in alto a sinistra. Dal menù delle chat, invece, occorreva accedere al menù impostazioni situato in alto a destra. Insomma, navigare tra i menù dell’app risultava particolarmente macchinoso.

A partire dal nuovo update, presto in arrivo su tutti i dispositivi iOS e Android, sarà invece introdotta una barra di navigazione, come mostra l’immagine in basso. Tale barra consentirà di spostarsi, in maniera molto più intuitiva, tra le tre principali schermate dell’app: stato, fotocamera e chat. Non dovrete quindi districarvi tra diversi menù, ma vi basterà un semplice tap. Per aggiornare lo stato, entrare nel menù fotocamera per aggiornare le proprie stories oppure per passare alla schermata contenente tutte le vostre chat, non dovrete fare altro che premere l’icona relativa alla schermata che vi interessa, sulla barra di navigazione.

Come già accadeva prima dell’update, dall’app sarà ancora possibile visualizzare le storiesdelle persone con cui chattiamo, così come sarà possibile caricare una storia direttamente tramite il menù fotocamera, storia che ovviamente verrà caricata su instagram e risulterà quindi visibile a tutti, a meno che non abbiate un profilo privato e di conseguenza risulterà visibile solo ai vostri follower. Al momento della pubblicazione, Threads vi darà la possibilità di condivedere anche la storia con i soli amici più stretti, come accade anche per Instagram.

Conoscete l’app Threads o l’avete già provata? Fateci sapere cosa ne pensate