Il team di Huawei nell’ultimo anno si è impegnato molto per migliorare AppGallery, lo store di applicazioni Android del popolare produttore cinese, divenuto ancora più importante da quando è scoppiata la controversia con il governo statunitense, a causa della quale il colosso della telefonia ha subito un ban commerciale.

Ricordiamo, infatti, che per il successo nel mercato degli smartphone è ormai di fondamentale importanza poter vantare un ecosistema ricco e completo ed è per tale motivo che Huawei, quando si è trovata costretta a rinunciare ai servizi Google, ha sempre più lavorato al costante rafforzamento del proprio store.

Sono diverse le nuove applicazioni che sono state aggiunte di recente in AppGallery, alcune delle quali molto attese, come ad esempio quelle di Sky per i device che supportano i Google Mobile Services (SkyNews, MySky, NOW TV e Sky Sport), Trivago (sempre per i dispositivi che supportano i Google Mobile Services), Banca Widiba, Decathlon, Pittarello Fedelity, Banca Reale, Euronics, WINDTRE Cube e WINDTRE Welcome.

Non mancano delle app per i device che supportano Huawei Mobile Services, come My Generali e Telepass.

Dove scaricare le nuove applicazioni di AppGallery

Se possedete uno smartphone o un tablet Huawei con AppGallery, vi basta aprire lo store e cercare le nuove applicazioni per poterle scaricare. In alternativa, potete sfruttare i seguenti link:

C’è da riconoscere al team del produttore cinese il grande impegno profuso per rendere l’ecosistema sempre più completo, con l’obiettivo di garantire agli utenti un’alternativa che sia in grado di competere ad armi pari con quello di Google.

Resta da capire se l’elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti comporterà delle modifiche ai rapporti tra gli USA e il produttore cinese e se un’eventuale riduzione delle restrizioni, magari con la possibilità di tornare ad installare i servizi di Google, possa spingere Huawei a ridurre gli sforzi destinati ad AppGallery.

