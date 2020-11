Mentre ad inizio anno l’unico Mi Store del Regno Unito ha chiuso i battenti, Xiaomi prosegue la corsa per l’apertura degli store dedicati al marchio cinese su tutto il territorio italiano. Dopo quelli di Torino e Udine saranno le città di Verona e Roma ad ospitare un nuovo Xiaomi Mi Store nella propria città.

I negozi saranno inaugurati nei prossimi giorni, nello specifico il 26 Novembre per quanto riguarda quello di Verona, presso il Centro Commerciale Adigeo, seguito immediatamente il 27 novembre, proprio in concomitanza del Black Friday, da quello di Roma, situato nel Centro Commerciale Maximo. Al momento, la Capitale già ospitava un Mi Store presso Porta di Roma, portando così a due i Mi store aperti nel capoluogo laziale ed a tre il totale dell’intera regione (un altro era già presente a Valmontone).

In un periodo delicato come quello attuale, con la pandemia di Covid-19 che prosegue la sua seconda ondata, non è un caso che Xiaomi abbia scelto di inaugurare due nuovi store nelle regioni che attualmente si trovano in zona gialla, considerata a basso rischio per la diffusione del contagio. Successivamente, potrebbero proseguire i lavori per l’apertura di altri negozi situati in regioni in cui al momento ciò non risulta possibile, né conveniente per l’azienda.

Il Mi Store veneto avrà una superfice pari a 150mq e darà lavoro ad 8 dipendenti, quello laziale avrà invece una superficie di 250mq ed un personale composto da 10 unità. Interessante la scelta della data di apertura per il nuovo store situato nella Capitale, coincidente con il Black Friday, che potrebbe celare qualche sorpresa e qualche sconto speciale.

Di seguito, riportiamo tutti i Mi Store attualmente collocati sul territorio nazionale. Ricordiamo inoltre che al momento gli orari, così come riportati sul sito ufficiale, potrebbero variare a causa del lockdown imposto in alcune regioni ed alla limitazione delle aperture dei Centri Commerciali, specie nel weekend.